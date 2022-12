III Foro Mundial de DDHH: "El mejor evento" para celebrar los 40 años de democracia

En 2016, el gobierno de Macri no aceptó que Argentina fuera sede del Foro. Este 2023 se concretará la oportunidad.

Fuentes de la organización consignaron que entre los temas que se tratarán en el Foro figuran cuestiones como las "políticas de Memoria, Verdad, Justicia y garantía de no repetición; el derecho a la identidad, Defensorxs de DDHH; derecho a la paz y a la no violencia

"Este es el tercer foro mundial que se realiza, y si bien la Argentina lo tenía previsto para el 2016, en ese momento no se lo quiso hacer", sostuvo Gil Lozano en referencia a una decisión tomada por el Gobierno de Mauricio Macri

🎙️ Te compartimos un fragmento de la entrevista que dio @FerGilLozano Directora Ejecutiva del @cipdhunesco



En @AgenciaTelam pic.twitter.com/eoOvwVjilB — III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 (@fmdh23) December 26, 2022

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto serán los presidentes honorarios del Comité Organizador del Foro, que se conformará como un espacio de debate público sobre los DDHH en el mundo

Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva, señaló la gran expectativa que enmarca a esta tercera edición del encuentro.

La directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-Unesco, Fernanda Gil Lozano señaló que el III Foro Mundial sobre DDHH -que se realizará en marzo de 2023 en la Argentina- será "el mejor evento" con el cual celebrar los 40 años de la recuperación de la democracia en el país.Las actividades se iniciarán el próximo 20 de marzo y se extenderán hasta el 24, cuando se realizará una gran marcha a Plaza de Mayo, en la jornada en la cual se conmemora el día de la Memoria, La Verdad y La Justicia, indicó Gil Lozano en declaraciones a Télam..El encuentro, quepor "cuestiones de seguridad, a raíz del intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".Gil Lozano adelantó, además, que habrá también disertaciones, y algunos talleres se realizarán en el predio de la porteña Ciudad Universitaria. En su caracter de directora ejecutiva de este Foro, adelantó, a su vez, que "la organización superó hasta el momento todas las expectativas que existían sobre su realización"."Este es el tercer foro mundial que se realiza, y si bien la Argentina lo tenía previsto para el 2016, en ese momento no se lo quiso hacer", sostuvo en referencia a una decisión tomada por el Gobierno de Mauricio Macri."Por el contrario, nosotros pensamos que", señaló sobre este Foro, que será el tercero tras las ediciones que se realizaron en Brasil y Marruecos.En cuanto a los lugares elegidos para la realización del encuentro, la directora ejecutiva confió a esta agencia que "junto con la Secretaría de Derechos Humanos se decidió que se hicieran en la exEsma"."La apertura vamos a llevarla a cabo en el CCK, sobre todo por un tema de seguridad. Sobre todo después de lo que pasó con el atentado a Cristina", explicó Gil Lozano.Consultada sobre, así como el negacionismo y todo lo que significa el avance de estos nuevos grupos de ultraderecha".En cuanto a la modalidad de los debates, que serán abiertos a la sociedad civil, serán las comisiones donde se harán las propuestas en virtud de los distintos ejes temáticos. Hasta el momento hay 1.500 propuestas y 26 ejes, pero ´pueden agregarse otro más.Gil Lozano agregó queque depende de la UBA.La funcionaria de la Unesco destacó además el compromiso de Argentina con los DDHH que es visto en el mundo como un ejemplo que posibilitó las condenas a los responsables del Terrorismo de Estado que se implementó en los años '70."Tenemos toda una trayectoria en el tema, un camino de avances y retrocesos con lo que fueron las leyes de impunidad, luego el avance de lo jurídico en los juicios de lesa humanidad. Y por eso hay un reconocimiento a nivel internacional. En un principio, todo se enmarcaba en las consignas de ´Memoria, Verdad y Justicia´ y ´Juicio y Castigo a los Culpables´. Hoy tenemos un concepto de DDHH más amplio", sostuvo Gil Lozano.En este punto, dijo que "por ejemplo, en Colombia, la mayor parte de los detenidos desaparecidos hoy son los ecologistas, por esoFuentes de la organización consignaron que entre los temas que se tratarán en el Foro figuran cuestiones como las "políticas de Memoria, Verdad, Justicia y garantía de no repetición; el derecho a la identidad, Defensorxs de DDHH; derecho a la paz y a la no violencia; graves Crímenes de trascendencia para la comunidad internacional; tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y fuerzas de seguridad y DDHH.También se abordarán cuestiones vinculadas ala, entre otras temáticas.del Foro, que se conformará como un espacio de debate público sobre los DDHH en el mundo.Del mismo modo, "habrá importantes presencias de autoridades y representantes de Naciones Unidas y de Unesco", se informó.La participación es abierta a todos los ciudadanos y los interesados pueden ingresar a la página web para inscribirse y estar al tanto de lo que va sucediendo en torno al tema.Ya confirmaron su asistencia la expresidenta de Brasil,También altas autoridades de gobierno y