El FdT terminó 2022 unido contra la Corte Suprema y Rodríguez Larreta

El Frente de Todos (FdT) terminó el 2022 cerrando filas ante el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el diferendo por la coparticipación federal que mantiene con la Nación, una postura de unidad que se potenció tras la difusión de unos chats que revelaron conversaciones que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, mantuvo con Silvio Robles , vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti.Además, durante un acto que se llevó a cabo esta semana en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner incentivó a los dirigentes del PJ a “tomar el bastón de mando” , en un discurso cargado de sentido electoral.Los últimos días del año en la coalición oficialista fueron un fiel resumen de lo que ocurrió durante un 2022 en el cual existieron desencuentros. El primero en la lista para intentar buscar la unidad fue el presidente Alberto Fernández.Con una temperatura acorde a diciembre y a los meses previos al inicio de la campaña electoral de 2023, los roces se incrementaron y desde todos los sectores que componen el FdT cargaron contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los aspirantes de Juntos por el Cambio (JXC) a la presidenciaUno de los primeros en salir a cuestionar al Gobierno porteño y a la Corte fue el santiagueño Gerardo Zamora, un gobernador de gran peso político, pero de un extremo perfil bajo, por lo que su reacción sorprendió a los propios.Zamora, molesto por el fallo de la Corte a favor de la Ciudad por la coparticipación, consideró que “no puede ser que Rosatti siga en la Corte", luego que en esos esos intercambios que trascendieron se exhibiera como Robles le daba al ministro porteño información sobre una sentencia que el máximo tribunal se aprestaba a emitir."No puede seguir hasta que esto se resuelva. No sé si la palabra es obsceno o pornográfico. Esto es un escándalo sin precedentes y es muy grave para todo el país”, fustigó Zamora.Otro de los gobernadores que reaccionó y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño fue el bonaerense Axel Kicillof, quien se refirió a la responsabilidad política de Rodríguez Larreta al señalar que “si estuvo al tanto de esto, como esto parece indicar, es de suma gravedad". "Y si no estuvo al tanto, debe reaccionar echando a D´Alessandro inmediatamente", sostuvo el mandatario.Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, aseguró que “la filtración de los chats muestran una relación escandalosamente promiscua entre el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta y el principal asesor de Rosatti".A su vez, el diputado nacional y hombre de confianza del Presidente, Leandro Santoro, ironizó al afirmar que “la democracia argentina le va a deber mucho a D'Alessandro". "Todas las sospechas que teníamos en todos los órdenes, si se llegan a verificar estos chats, se comprueban”, sostuvo el diputado.También la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, catalogó de “escandaloso el silencio de Rodríguez Larreta” sobre el tema.Un paso más allá fue el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, quien olvidó las disputas propias y puso el foco en los conflictos de Juntos por el Cambio (JxC), ya que esta nueva filtración sería “producto de la interna que mantienen Rodríguez Larreta y -la titular del PRO- Patricia Bullrich” , por el liderazgo de la coalición opositora.“Si lo dejan adentro del Gobierno porteño a D' Alessandro, se exponen a los cuestionamientos y denuncias de la oposición y también al de los propios. Patricia Bullrich no va a dejar de comerse este caramelo”, señaló Tailhade.Con las internas de la oposición, el FdT mantiene más calmo las propias aguas aunque estos tiempos están dominados por la sensación de la falta de un candidato presidencial claro y natural. La decisión de la Vicepresidenta de anunciar que no sería candidata "a nada" en 2023 tras ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos complicó el panorama sobre futuras postulaciones.Luego de ese impacto, esta última semana, reapareció públicamente Cristina en un acto en el municipio de Avellaneda y dejó varias frases retumbando en los oídos de todos los espacios que componen el FDT.Sobre su futuro político, señaló:, y remató: “Cada compañero, cada dirigente, cada militante, tiene su bastón de mariscal en la mochila. Sáquenlo. Y no le pidan permiso a nadie para sacarlo”.Ante esta definición,, en la que aseguraron que su “proscripción afecta a la mayoría del pueblo argentino”.“Aquí estamos dispuestos a derrotar la proscripción, las urnas luego nos darán la victoria. Los liderazgos no se transfieren. El amor moviliza y contagia, la organización galvaniza esa unión entre los y las líderes y sus pueblos”, afirmaron en el texto dirigido a Cristina Kirchner.Por su parte, en una entrevista televisiva, Alberto Fernández también dejó definición sobre el FDT y hasta vaticinó una victoria en el 2023.“Somos absolutamente competitivos. Ningún pueblo se suicida. Ningún pueblo va a repetir dos veces la misma historia”, aseveró.También aseguró que el candidato del FdT para las próximas elecciones será “el que reúna las mejores condiciones” y señaló que quien se quiera presentar a las PASO dentro del oficialismo podrá hacerlo.“Mi primera preocupación es que el FdT gane las elecciones. Mi preocupación no es la reelección. El FdT va a ganar. Están empezando a valorar los esfuerzos que hicimos como Gobierno y están empezando a darse cuenta de que somos un gran pueblo”, concluyó.