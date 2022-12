Ubeira: "Los chats muestran que se han perdido los márgenes mínimos de la vergüenza"

Ubeira: "Los que manejan el país son estos tipos, totalmente de espaldas del pueblo"Foto: Pablo Añeli.

En uno de los diálogos que se difundieron, Robles parece darle indicaciones a D'Alessandro sobre maniobras que debe realizar la gestión de Rodríguez Larreta para lograr un fallo favorable por parte de la Corte en el diferendo sobre coparticipación federal que mantiene con la Nación, algo que finalmente sucedió

D´Alessandro: un nuevo chat lo complica.

"Sabía que este Robles andaba dando vueltas desde hace rato, pero siempre pensé que era valijero de Rosatti. Sin embargo, ahora parece que tiene cargo y que en algunos votos mete la mano. Ahora queda claro que en el chat directamente ponen, ´el fallo Robles´" José Manuel Ubeira

"Ahora, esa decisión de la Corte pasará a la historia el ´fallo Robles´. Veo todas las mañanas el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y me pregunto de qué trabajarán" José Manuel Ubeira

José Manuel Ubeira, abogado querellante en la causa que se sigue por el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consideró este sábado que los chat filtrados recientemente sobre las conversaciones que el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D' Alessandro, mantuvo con empresarios y funcionarios judiciales "son un horror" que muestran cómo "se perdieron los márgenes mínimos de la vergüenza"."El episodio de La Banelco (ocurrido durante el gobierno de Fernando de La Rúa) ya hasta resulta un juego de chicos. Esto es un horror que muestra cómo se han perdido los márgenes mínimos de la vergüenza", señaló Ubeira en declaraciones a Radio 10.El letrado aseguró además que "el 50 por ciento de la Corte está colonizado" por Juntos por el Cambio (JxC) y sostuvo que "no hace falta ser muy explicito porque está más que claro".Este viernes, D´Alessandro, aseguró que continuará en su cargo como funcionario porteño luego que se difundieran intercambios que mantuvo con Silvio Robles , vocero del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con Marcelo Violante, empresario que maneja el servicio de gruas en la Ciudad de Buenos Aires.El funcionario del Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta aseguró que los chats eran "falsos" y en declaraciones formuladas al canal TN aseguró que la filtración de esas conversaciones eran "una operación" del kirchnerismo."Sabía que este Robles andaba dando vueltas desde hace rato, pero siempre pensé que era valijero de Rosatti. Sin embargo, ahora parece que tiene cargo y que en algunos votos mete la mano. Ahora queda claro que en el chat directamente ponen, ´el fallo Robles´", indicó Ubeira.En uno de los diálogos que se difundieron, Robles parece darle indicaciones a D'Alessandro sobre maniobras que debe realizar la gestión de Rodríguez Larreta para lograr un fallo favorable por parte de la Corte en el diferendo sobre coparticipación federal que mantiene con la Nación, algo que finalmente sucedió. "Ahora, esa decisión de la Corte pasará a la historia el ´fallo Robles´. Veo todas las mañanas el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y me pregunto de qué trabajarán", lanzó Ubeira.En particular sobre D´Alessandro., recordó también que fue quien "custodiaba el perímetro de la casa de la vicepresidenta antes que se produjera el atentado".Ubeira sostuvo que "no estoy anonadado" por la difusión de los chats "porque uno sabe que esto pasa pero lo que ocurre es que verlo de esta forma tan explicita" demuestra que "han perdido la vergüenza".D´Alessandro consultado sobre si continuará en su cargo pese al pedido de renuncia, contestó que "hace siete años" trabaja para "devolverles la libertad a los vecinos" y tiene "el orgullo, honor y privilegio de ser parte del equipo del jefe de Gobierno (Rodríguez Larreta) que creó la Policía de la Ciudad".Ubeira, finalizó hoy con que los supuestos integrantes del chat, "a estas alturas no tienen un problema jurídico ni judicial, sino de vergüenza, donde han perdido hasta los márgenes mínimos"."Vivimos en una democracia formal pero vacía de todo contenido y lo que rigen son los poderes de facto y los que manejan el país son estos tipos, totalmente de espaldas del pueblo, y lo hacen de una manera escandalosa. Esta es para mi, una reedición corregida y aumentada de la década infame", finalizó.