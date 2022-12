Espectáculos

31-12-2022 14:42 - cine

Diez películas extranjeras imprescindibles de 2022

"What do we see When We Look At The Sky?", "Licorice Pizza", "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" y "Spencer", son algunos de los filmes que semana a semana del año que cierra convocaron al público en las salas de cine o vía plataformas digitales.