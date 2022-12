La Nación y CABA continúan su disputa por la coparticipación sin solución a la vista

Rodríguez Larreta rechazó el pago en bonos.

Los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires desataron una pulseada entre el Gobierno Nacional y el distrito porteño que la Corte Suprema zanjó con un fallo que le dio razón a la administración capitalina que encabeza Horacio Rodríguez Larreta , pero el conflicto persiste y por ahora parece no tener salida clara.Este jueves, los abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaron nuevamente ante la Corte para rechazar el pago de los impuestos coparticipables con bonos TX31, tal como había anunciado que se abonaría el Gobierno nacional Los funcionarios porteños fundaron la protesta en que la Constitución prescribe que los fondos coparticipables deben estar disponibles y líquidos al momento de ser recibidos por el distrito, características que a su criterio no cumplen los bonos del Estado nacional.“Cabe señalar que la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 2, expresamente establece que los regímenes de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidez, dos características de las que carecen los bonos”, señalaron.Pero si bien la discusión es técnica, también tienen un elemento político que involucra a la mayoría de los gobernadores provinciales que estiman que el aumento para la Ciudad es injusto y que impacta directamente en sus cuentas públicas.para ser tenidos en cuenta al momento de definir el reparto de impuesto coparticipables entre los distritos, sobre la base de lo que consideran un beneficio injusto para la Ciudad Sobre esta convicción, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kichner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) se presentaron ante la Corte con distintos recursos., disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas", señaló enfático Kicillof."Reiteramos una vez más nuestro derecho a ser oídos para manifestar la voz de 17 millones de bonaerenses y expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado nacional", cerró el gobernador bonaerense.Aunque cruza la historia del país, este capítulo por los impuestos se inició cuando Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión presidencial, subió la cuota porteña del 1,40 por ciento al 3,75, un incremento de más de dos puntos que Juntos por el Cambio justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad.En septiembre de 2020, la gestión del Frente de Todos (FdT), evaluó que ese incremento de más de dos puntos era injusto para el resto de los distritos y la bajó cerca de un punto para dejar la porción porteña en un 2,32 por ciento.Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias., más intereses, y señaló que "además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento mediador fracasó.Finalmente el 21 pasado, la Corte -con la firma de sus cuatro integrantes- dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables.En principio, la gestión de Alberto Fernández amagó con desconocer el fallo, haciéndose eco de las quejas de catorce gobernadores que rechazaron la decisión por injusta y poco respetuosa del federalismo, pero luego aceptó la decisión aunqueEsto implica que si bien el fallo se cumple en su principal mandato, el desembolso del Estado Nacional no se hará inmediatamente."La Corte sacó un fallo vergonzoso entre gallos y medianoche dándole más fondos a Horacio Rodríguez Larreta, que administra el distrito más chico, con menos necesidades y más rico del país en detrimento de todas las provincias", justificó el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.El contrapunto Nación-Ciudad por los fondos coparticipables, con raíces históricas en la definición de un proyecto de país, quedó cruzado esta semana por, que mostraron la coordinación de estrategias de comunicación entre el máximo tribunal y el funcionario porteño.(JxC)."Los chats entre D'Alessandro -ministro de Seguridad de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta- y Silvio Robles -mano derecha del 'supremo' Rosatti-, confirman lo que siempre denunciamos: esta Corte Suprema dejó de hacer Justicia para hacerle favores políticos a JxC a través de sus fallos", resumió el ministro de Justicia, Martín Soria