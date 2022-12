Bombardeos en Ucrania en último día del año: un muerto y heridos en Kiev

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas tras los bombardeos en Kiev. Foto AFP.

Vladimir Putin denunció en su discurso de fin de año que Occidente mintió sobre sus supuestos planes de paz.

Autoridades ucranianas informaron acerca de una ola de bombardeos rusos, este sábado, que también afectaron a Kiev, la capital, donde al menos una persona murió y varias resultaron heridas, en el mismo día en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció en su discurso de fin de año que Occidente había mentido sobre sus supuestos planes de paz."Según las primeras informaciones, una persona murió en el barrio de Solomiansky. Varias personas resultaron heridas", informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram.El concejal de la capital precisó que siete personas resultaron heridas y que una de ellas estaba en un "estado extremadamente grave".Al menos 11 explosiones fueron escuchadas a inicios de la tarde en Kiev e imagenes difundidas por autoridades ucranianas muestran la destrucción de un hotel en el centro de la capital, informó la agencia de noticias AFP.El jefe del Estado Mayor ucraniano, Valerii Zaluzhnyi, declaró que el Ejército ruso atacó varias ciudades ucranianas disparando 20 misiles, algunos desde bombarderos, 12 de los cuales fueron derribados por la defensa antiaérea ucraniana."El enemigo lanzó más de 20 misiles de crucero aerotransportados utilizando bombarderos estratégicos Tu-95MS desde el mar Caspio y desde sistemas de misiles terrestres. Nuestras fuerzas y medios de defensa antiaérea destruyeron 12 misiles", detalló en Telegram.También se informó de destrucciones e incendios en las ciudades de Mijolaiv, en el sur, donde hubo al menos dos heridos y Jmelnitski, en el oeste, donde cuatro personas resultaron heridas.Tras sufrir varios reveses militares en el terreno, Rusia optó desde octubre pasado por bombardear las infraestructuras ucranianas, lo que dejó a millones de personas sin luz en pleno invierno.Estas denuncias de Ucrania se producen en paralelo al discurso de fin de año de Putin, en el que afirmó que las élites de los países occidentales "están utilizando a Ucrania y su pueblo para debilitar y dividir a Rusia"."Nunca permitimos a nadie hacerlo, y tampoco lo permitiremos", enfatizó."En realidad ellos apoyaban en todas las esferas a los neonazis, que continuaban realizando acciones militares, abiertamente terroristas, contra los civiles de las repúblicas populares de Donbas", subrayó."Occidente mentía sobre la paz y se preparaba para la agresión. Y hoy no se avergüenza de admitirlo, a plena luz del día", declaró."Los que la lanzaron esperaban la destrucción total de nuestra industria, de nuestras finanzas y de nuestros transportes. Eso no ocurrió", dijo.El año 2022 fue el de "acontecimientos verdaderamente decisivos e importantes" que "sientan las bases de nuestra verdadera independencia", declaró."Hoy luchamos por ello, protegiendo a nuestro pueblo en nuestros propios territorios históricos, en las nuevas entidades constituyentes de la Federación Rusa", agregó.En su discurso, Putin también anunció la creación de una comisión que se encargue del desarrollo de sistemas de aviones no tripulados, publicó el Kremlin en su página web."Formar una comisión gubernamental para el desarrollo de sistemas de drones, con el fin de preparar propuestas coordinadas para la implementación de la política estatal en esa esfera y resolver tareas relacionadas, entre otras cosas, con el desarrollo, producción, certificación y operación de sistemas de aeronaves no tripuladas", establece el comunicado, informó la agencia de noticias Sputnik.Putin solicitó que la comisión se forme para el 15 de febrero y que hasta el 1 de septiembre se aprobara un proyecto nacional para el desarrollo de drones, además de ordenar nombrar al primer vicepresidente del gobierno de Rusia, Andrei Belousov, como jefe de esa Comisión.