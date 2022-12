Murió Barbara Walters, leyenda de los noticieros de televisión de Estados Unidos

Barbara Walters cambió los noticieron en Estados Unidos. Foto: AFP.

La periodista Barbara Walters, que como la primera mujer en presentar un noticiero vespertino en Estados Unidos, informó en las últimas horas la cadena ABC, para la que trabajó muchos años.Walters entrevistó a numerosos presidentes estadounidenses, dirigentes extranjeros como el egipcio Anwar Sadat o el cubano Fidel Castro y celebridades en cinco décadas de carrera que la convirtieron en piedra angular de la cultura televisiva estadounidense.,La cadena ABC no explicó la causa ni el lugar de deceso de Walters, indicó la agencia de noticias AFP.La periodista, queque puso en marcha en 1997, ganó 12 premios Emmy, todos excepto uno en la cadena ABC.Walters se convirtió en la primera mujer en presentar un noticiero vespertino en Estados Unidos cuando se incorporó a "ABC Evening News" en 1976, trabajo por el que cobró un salario de un millón de dólares por año, algo por entonces sin precedentes."Qué orgullosa me siento hoy cuando veo a todas las mujeres jóvenes que hoy están haciendo y reporteando las noticias", dijo en su última aparición en "The View".Y añadió: "