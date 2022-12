Cafiero: "Sostenemos la necesidad de que se revise la política de sobretasas del FMI"

Foto Sebastián Granata.

El canciller Santiago(FMI) y afirmó que el nivel de deuda de América Latina constituye "un cepo al desarrollo regional"."Nosotros sostenemos la necesidad de que se revise la política de sobretasas del FMI", dado que actualmente "se castiga y se penaliza al que tiene problemas (…) Necesitamos una mirada distinta con respecto a esto", enfatizó."Hace falta discutir muchos de estos mecanismos que no están siendo acorde con lo que ha sucedido en el mundo de 2008 hacia delante”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en una entrevista publicada por la agencia española EFE.Señaló que "de Bretton Woods en adelante, el FMI no ha cambiado sus normas en un mundo totalmente cambiado".En enero de este año,de los 44.000 millones de dólares que recibió el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) como rescate financiero en 2018.Respecto a la actual situación económica del país, Cafiero explicó que "Argentina atraviesa hoy una situación heterogénea: dos años de crecimiento económico consecutivo, con proyección de que el próximo año sea el tercero".agregó.Analizó que "el gran problema que tiene la región es su nivel de deuda, la poca capacidad fiscal de la región para afrontar los impactos de los precios, (o para financiar) los proyectos en minerales estratégicos o en recursos naturales".La región tiene "niveles de deuda por encima del 80% y eso, evidentemente, termina constituyendo un cepo al desarrollo regional", afirmó.Dijo que "Argentina no está exenta de esto", aunqueSostuvo que para 2023, Argentina se propone potenciar aún más la integración regional: "El desafío que tenemos por delante es identificar cadenas de suministros seguras y justas en nuestra región"."Por ser la zona más densamente poblada del mundo con más años en paz, América Latina representa una oportunidad. Le tenemos que agregar el capítulo de la Justicia, porque tienen que ser cadenas de suministros seguras pero justas. Ese es el desafío", concluyó.