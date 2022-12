Para Tailhade, los chats entre D'Alessandro y Robles son parte de la interna de JxC

"Si lo dejan adentro del Gobierno porteño a D' Alessandro, se exponen a los cuestionamientos y denuncias de la oposición y también al de los propios. Patricia Bullrich no va a dejar de comerse este caramelo”

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade consideró que, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es parte de “la interna" que mantienen el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich por el liderazgo de Juntos por el Cambio (JxC)."Si lo dejan adentro del Gobierno porteño a D' Alessandro, se exponen a los cuestionamientos y denuncias de la oposición y también al de los propios. Patricia Bullrich no va a dejar de comerse este caramelo”, señaló Tailhade en declaraciones a Radio 10.En ese sentido,“Gerardo Milman, la mano derecha de Bullrich, el vicejefe de bloque del PRO en Diputados, está prácticamente afuera de la política. No se lo ve hace meses al Congreso. Está totalmente hundido en denuncias de corrupción. Se va a querer llevar a alguien. Si no lo larga a D'Alessandro va a ser peor", estimó el diputado.El jueves,pidieron que Milman sea excluido de la Cámara baja por "inhabilidad moral", debido a que lo consideran involucrado en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y en el delito de dádivas cuando fue funcionario del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Juntos por el Cambio.Mediante un proyecto de resolución, las diputadas Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic sostuvieron que los hechos que se investigan contra Milman en la Justicia "sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina", por lo que afirmaron que "su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa".Luego de hacerse públicos estos mensajes en los que el funcionario porteño y el vocero de Rosatti discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, entre otros temas, D'Alessandro anunció su intención de denunciar a Tailhade por presunto "espionaje ilegal" al haber adelantado las nuevas filtraciones durante un programa radial."No sé que va a denunciar. Si me va a denunciar que viralicé o difundí es verdad, lo viralicé y lo difundí, lo saqué de la página web. Es información pública muy importante", explicó el diputado.En esa línea, argumentó que se enteró de los chats "ayer a las 11 de la mañana" y que el propio D'Alessandro "sabía de esto" desde el 28 de diciembre."Hay periodistas que saben del tema desde el 28 a la noche", insistió, y agregó: "Fui de los últimos en enterarme".Consultado sobre el pedido de renuncia que le hicieron distintos referentes del FdT al presidente de la Corte Suprema, Tailhade sostuvo que se debe avanzar en un "juicio político"."El Presidente (Alberto Fernández) tiene que presentar el juicio político en la cámara de diputados y nosotros tenemos que trabajar", pidió el legislador.Asimismo, subrayó que la "comisión de Inteligencia se tiene que meter" ya que "hay motivos suficientes" para que intervenga."Desde la política tenemos que mover todo lo que podamos", concluyó.