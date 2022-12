Patricio Fontanet da un recital en el Obelisco en aniversario de la masacre de Cromañón

Foto: Florencia Downes.

El cantante Patricio Fontanet, quien lideraba la banda Callejeros hace 18 años cuando ocurrió la masacre de Cromañón, dio un recital en el Obelisco, en un nuevo aniversario del hecho.Fontanet, quien ahora lidera la banda, fue ovacionado al ingresar al escenario montado sobre la plaza de la República, done cientos de personas comenzaron a hacer flamear banderas con frases alusivas a la masacre.Entre ellas se leían "La musica no mata" y "Llevo a los pibes por siempre". La mayoría de las banderas provenían de localidades del conurbano bonaerense., luego cantó.Ciegos, O No, Más Allá, Dos Secas, las cuales eran cantados con emotividad y efusividad por parte del público.Entre los espectadores, muchos de ellos fanáticos de la banda de Villa Celina, flameaban sus banderas de un lado a otro y respondían con emoción.Tras concluir el recital, el público empezó a cantar "a estos pibes los mato la corrupción" y "Callejeros es un sentimiento que no puedo parar".