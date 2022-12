Implementar programas sociales y neutralizar a oposición en el Congreso, entre los desafíos de Lula

Lula y sus futuros ministros. Foto: AFP.

El país que recibe Lula

Los próximos desafíos

El próximo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,después de cuatro años del Gobierno de extrema derecha dey, si bien antes de su llegada al Planalto ya logró la ampliación del presupuesto para sus programas más populares, aún debe formar mayorías en el Congreso y articular una coalición amplia de partidos, además de conciliar intereses de grupos económicos y sociales diversos.El 21 de diciembre pasado,Previamente había conseguido también que el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le autorizara a gastar por encima del techo de gasto vigente.Se trata de recursos que son vitales para cumplir con su promesa de mantener el plan Auxilio Brasil -llamado Bolsa Familia en sus gobiernos-, una asistencia de 600 reales (114 dólares) para las familias más necesitadas, entre otras medidas.Sin embargo,El mandatario electo también deberá impulsar otras reformas vitales para tratar de enmendar parte de las urgencias sociales que deja la presidencia de Bolsonaro., explicó la economista brasileña Livi Gerbase a Télam y agregó que a eso se suman las “altas tasas de desempleo, además de la informalidad”.“A su vez, estamos hace años con un modelo que profundiza cada vez más la explotación de los recursos naturales, como en el caso de la soja y el petróleo. Y hay que volver a pensar en un modelo de industrialización”, indicó la analista como desafío para el nuevo gobierno.“Los primeros anuncios marcan un camino de gestión progresista y la figura de Haddad, que es emblemática por ser del Partido de los Trabajadores, se pensaba que iba en el mismo sentido. Pero su discurso de austeridad ya dio señales al mercado. De hecho, cuando fue alcalde de San Pablo hizo reformas fiscalistas, así que creo que está más cerca de (Simone) Tebet y (el vicepresidente electo) Geraldo Alckmin”, agregó.En términos de los desafíos políticos, Lula tiene un frente en el Legislativo, al que dio señales con cargos en el Ejecutivo, formando una coalición amplia que también deberá domar.El Partido Liberal (PL), que tuvo como candidato a Bolsonaro en octubre, es la mayor bancada en el Legislativo y parte del Centrao, el bloque de partidos que históricamente ha cedido sus votos a cambio de puestos o de la administración de parte del presupuesto., ya que del Congreso depende no solo la aprobación de sus reformas, sino también el destino de los pedidos de impeachment (para el que se necesita una mayoría de dos tercios).La politóloga Daniela Costanzo, de la Universidad de San Pablo, dijo a Télam que si bien no es factible que Lula tenga una mayoría calificada, sí podrá tener una “mayoría simple”.“Lula tiene esa mayoría en el Congreso, sobre todo con los anuncios que hizo ayer, cuando dio ministerios a miembros del Centrao”, comentó.Para la investigadora del Centro Brasilero de Análisis y Planeamiento (Cebrap), se trata de una concesión que tiene costos altos, por eso consideró que “no habrá nada muy progresista en el próximo gobierno, sino que cederá en lo que se suele llamar las pautas de costumbres, y Lula ya dijo que no va a abordar el tema de la legalización del aborto o de la marihuana”.Además, el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, es un integrante del Centrao a quien Lula ya logró acercarse, pero en caso de no prosperar la relación debería impulsar la candidatura de una persona más afín.En el Ejecutivo, el gabinete variopinto, de 37 miembros, completado ayer por el presidente electo, también abre la incógnita sobre cómo logrará conciliar los intereses tan diversos.“Hay que ver en cada área porque, por ejemplo, en economía, probablemente habrá una reforma fiscal. Ahí surge el problema de esta amplia coalición frente a una estructura fiscal delicada. Será un tema muy delicado y en él podremos ver cuál es la característica de este gobierno”, aseguró Costanzo.“Los sectores progresistas esperaban que el Ministerio de las Ciudades (a cargo de los programas de viviendas) se lo dieran a un aliado del Congreso. También los movimientos sin tierra y pequeños agricultores estarán en un Ministerio y los sectores del agronegocio en otro. Una de las grandes habilidades de Lula es resolver conflictos”, dijo.Además del Centrao, otras fuerzas tradicionales de centro y de la derecha no radical también están en la mira de Lula para buscar alianzas, pero también para dialogar con sectores del establishment económico.El Movimiento Democrático Brasileño (MDB) de Tebet, excandidata a presidenta que apoyó a Lula en el balotaje, es un aliado en ese sentido.“Lula, desde que invitó a Tebet a formar parte de su gobierno, lo hace no solo para agradecerle el importante papel que desempeñó en la campaña, sino también intenta tender puentes con sectores de la derecha de la sociedad, de la clase media urbana, de las grandes ciudades”, dijo a Télam el doctor en Ciencia Política Vinicius do Valle.Y agregó que “este es un juego que todavía se está jugando” y en el futuro habrá que ver si Lula logra ese acercamiento o “si los líderes de la derecha tradicional serán capaces de conectar con sectores que se han ido al bolsonarismo o si también se radicalizarán”.A su vez,“Hay un enorme trabajo de reconstrucción democrática por delante. Creo que el desafío es mezclar diálogo y responsabilización. Diálogo con los que piensan diferente y responsabilización de los que invirtieron en atacar la democracia y que lo siguen haciendo”, dijo a esta agencia Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 2016 y el 2020.El abogado estimó que “Lula conformó un frente amplio que va de la izquierda a la centroderecha. Y su exigencia para todos sus acuerdos políticos fue el compromiso democrático. Lula es un conciliador y tendrá un gobierno de diálogo en la política, de centro en la economía y de izquierda en las políticas sociales”.Abrao se manifestó optimista con que esas políticas generen “una nueva cohesión social que empujarán a los actuales extremistas a volverse a su espacio reducido”, aunque remarcó que “no dejarán de existir”.