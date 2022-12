Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

Infancias y Libros - Luciano Saracino

Infancias y libros (trailer)

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA DESPEDIR EL 2022

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO

Argentina | Serie docuficciónSe trata de seis capítulos, en formato de docuficción, en los que se entrelazan entrevistas, materiales de archivo, animaciones y una cómica historia protagonizada por Ayar Blasco, Sandra Sandrini y Sofía Gala Castiglione.Sinopsis: Walter Fernández (45) regresa a su casa de la infancia para cuidar de Claridad (75), su tía. Él está atrasado con la entrega de las ilustraciones para un libro que se titula 200 años de viviendas argentinas, y su trabajo en la editorial pende de un hilo. Las historias familiares que Claridad le cuenta a Walter no solo lo ayudan a terminar el trabajo, sino que le despiertan el deseo de comenzar a dibujar la historieta de su familia.Este unitario documental de 45 minutos invita a despertar la imaginación, la creatividad y la conexión con el mundo de los libros; buscando profundizar en la relación entre los distintos actores que intervienen en la cadena del libro infantil y conocer el lugar que ocupa esta literatura en la vida diaria de las niñas y niños en la actualidad. Producido íntegramente por la Casa Nacional del Bicentenario.Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.En Spotify Deseos bestiales de fin de año. En exclusiva, desde la vida cotidiana, nuestro corresponsal, Adrián Stoppelman, se lanza a desearnos cosas buenas para el año próximo. Pero no buenas: imposiblemente buenas.En Spotify En la web Conductor: Luciano Grinberg¿Por qué los surcoreanos rejuvenecen hasta dos años en 2023?. Muchos todavía dudan al decir cuál es su edad porque hasta 2023 la forma de contar los años en Corea del Sur fue diferente a cómo lo hacía el resto del mundo y la pregunta “¿Cuántos años tenés?” admitía tres respuestas correctas. Este año eso cambió y rejuvenecieron a su población en los documentos oficiales.¿Pero cómo funcionaba la edad coreana y por qué se dice que le restan dos años en 2023?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube Ríos musicales de vinos, cervezas, whiskys, cañas y champagnes destilados con sobriedad -entre otros- por Verdi, Tchaikovsky, Offenbach, Strauss, Poulenc y Puccini, pero saboreados por celebradas gargantas casi beodas...¡Fin de año Gourmet! con Grisel D’ AngeloCerramos el 2022 con el último programa de la temporada. Una fiesta de cócteles maridados con charleston, plumas y esmowing.Recetas simples y con mucho sabor. Con la conducción de Laura Herrlein.Mex y Violeta Urtizberea conducen este ciclo con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina. También se puede ver por AUNAR, la señal federal que se emite en el 22.3 de la TDA, el sábado a las 20.30. El programa es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Televisión Pública.Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.En Spotify Donde los chicos tienen la voz y la palabra con Jéssica FainsodLlegó la hora de brindar, de brindarnos. Lo haremos con “Brindisi”, de Giuseppe Verdi; no faltará el “football”, de Dimitri Shostakovich ni su “Vals N°2”. Jorge Lujan, Nicanor Parra y la magia del Taller Azul de Salta. Adivinanzas y chistes malos, siempre desde la voz y la palabra de los chicos y las chicas de Clásicos desatados.12.00. Flash post Argentina campeón13.00. Código Qatar: Argentina campeón15.15. Flash post Argentina campeón17.30. Lo mejor de Código Qatar18.30. Lo mejor de Código Qatar20.15. Lo mejor de Código Qatar00.00. Ceremonia Apertura del Mundial Qatar 2022Durante todo el día habrá programación especial y una amplia selección musical.Argentina | Comedia | Dirección: José María CarrizoTras comenzar una dieta restrictiva en azúcares, el subyugado padre de una familia italiana busca rebelarse contra una dictadura dietética en un hogar dominado por su astuta esposa.En https://www.cont.ar/pelicula/2da8cacf-c5fe-4994-a1f4-1b20b1306ec2 Argentina | MusicalEl power trío más emblemático de la escena musical actual hizo temblar a miles de personas de todas las edades que gozaron de su show en Tecnópolis. El recital tuvo lugar en el marco del programa “Argentina Florece” del Ministerio de Cultura de la Nación.En https://www.cont.ar/pelicula/419cda69-9c82-43cd-829a-73171cf4ff76 Argentina/ Musical/ Producción: Centro Cultural Kirchner – TV PúblicaLa cantante mexicana recorrió grandes clásicos de la música popular latinoamericana, de Simón Díaz a Violeta Parra, en un concierto que también incluyó temas propios, acompañada por un quinteto de músicos.En https://www.cont.ar/pelicula/87e93004-4b02-4984-91f5-b31218992434 Fiestas, fuegos artificiales y cuidados ambientales. Te lo cuenta Natalia Mazzei en este nuevo episodio de Ecointensa.Ahora en Télam Digital y en Youtube Durante todo el día habrá programación especial y una amplia selección musical.Las premiaciones de los Leones de Cannes y la sociedad inteligente con la conducción de Maxi Legnani en nuevo día y horario.La alfombra roja lleva directo al Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions 2022 para revivir las campañas nacionales e internacionales más premiadas del evento global más importante de publicidad. Los temas serán de los más variados e incluirán a la salud, los juegos paralímpicos y el tratamiento de la menstruación, entre muchos otros.Además, el FBP piensa como transitar hacia una sociedad inteligente con la ciencia y la tecnología como aliados del cambio social. ¿Comienzan el 2023 con nosotros?Producción: TV Universidad Nacional de La Pampa.Una docuficción que narra las diferentes circunstancias en la que se ve envuelto Juani, un avanzado estudiante de Historia, quién a partir de la investigación para su trabajo de tesis descubrirá mitos y sucesos históricos fundacionales de La Pampa.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.En Spotify Con Gustavo Campana, Mariana Gil Laborde y Leticia Martinez. Primer programa del envío diario que continuará todo el verano con la actualidad política, social y económica.Con Cholo Gomez Castañón, Victoria Casaurang, Gabriel “Chocolate” Corona y María Fernanda Heras, desde este lunes y durante el verano en duplex con Radio Nacional AM870Con Mariana Fosatti. Nuevo programa diario que irá durante enero y febrero de lunes a viernes.Con Claudio Orellano, Horacio Embón, Eduardo Anguita y Gisela Lopez, con el resumen de la jornada y toda la actualidad.Con Maia Sasovsky y Pablo Camaití. Programa diario que abrirá las transmisiones de distintos festivales a lo largo de todo el verano.La tradición vuelve a renovarse. En el nuevo año, la Televisión Pública pondrá al aire los festivales musicales de todo el país. Una propuesta cultural y federal que reúne en la pantalla las fiestas nacionales en una programación en vivo y con ciclos especiales.Cada noche "La previa de Festival País" tendrá la conducción de María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne, quienes presentarán notas especiales y toda la expectativa de los distintos festivales de las provincias. Los principales artistas populares argentinos tendrán lugar en los escenarios y en la pantalla de Televisión Pública.Además, Lito Vitale protagonizará momentos especiales con músicos de todo el país. Y el público podrá participar en cada transmisión desde las plataformas web.Desde enero, algunos de ellos, sólo para empezar, serán el Festival Nacional de la Jineteada y Folclore de Diamante (Entre Ríos); la Fiesta del Pescado y el Vino de Gualeguaychú (Entre Ríos); el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María (Córdoba); la Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes) y el Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Córdoba).Colonia Santa María: un paseo por el Volga. A fines del siglo XIX los alemanes del Volga se instalaron en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces comparten su cultura con los visitantes. En este episodio te invitamos a degustar Strudell en Coronel Suárez.En Spotify En la web Camino al Socavón, el carnaval de Oruro en Bolivia. En este nuevo episodio celebramos la devoción popular cristiana junto a las tradiciones culturales originarias que cubren de música, baile y colores todo a su paso. La Virgen de la Candelaria nos espera en Bolivia.En Spotify En la web