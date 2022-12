Perczyk: "Argentina necesita expandir su sistema universitario"

El crecimiento de la población en Buenos Aires "hace necesaria más universidades"

El jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que la provincia de Buenos Aires "es la que más estudiantes universitarios tiene en todo el país" y que en el conurbano "creció mucho la población", por lo que se necesita incrementar las casas de estudios superiores.



"Buenos Aires tiene 23 universidades nacionales, 2 provinciales y la UTN, con 9 sedes regionales", dijo Bianco a Télam y añadió que además "es la provincia con más alumnos de la Argentina"



En ese sentido, destacó que cinco de las ocho universidades que debe crear el Congreso estarán en esa jurisdicción y lamentó que "la oposición no dio quórum porque no le interesa la educación pública", en referencia a la frustrada sesión que debía tratar el proyecto días atrás.



Bianco recordó la frase de la exgobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal cuando dijo que "los hijos de los pobres no llegan a la universidad", y sostuvo que en la misma línea el expresidente Mauricio Macri aseguró que era una locura 'poner universidades por todos lados".



La mayoría de las universidades existentes "se encuentran ubicadas en los principales núcleos poblacionales ya que en los distritos del interior más chicos, aquellos que no son cabecera de partido, no hay", describió.



"En paralelo, en el conurbano no dan abasto porque la población aumentó mucho en los últimos años", explicó el jefe de Asesores y recalcó que "se necesita multiplicar la oferta universitaria".



En ese marco, destacó la necesidad de "generar capacitación y formación para el pueblo bonaerense y para todos y todas los que quieran estudiar, progresar económicamente, tener más conocimientos y mejor formación".





PROGRAMA PUENTES

"Los principales países desarrollados del mundo son los que tienen más universidades. Por eso en la provincia llevamos adelante el Programa Puentes, donde ya estamos construyendo o ampliando con 36 municipios centros universitarios locales y regionales", aseveró.



En el marco de ese plan, se están creando también nuevos centros universitarios en los que se dictarán el próximo año 66 carreras en municipios del interior donde había poca o nula oferta.



Sobre las carreras que hacen falta, dijo que en el interior se trabaja con intendentes y concejales para establecer enfoques vinculados al perfil productivo del lugar.



"Si son distritos que tienen tambos, buscamos crear carreras de tecnicaturas en alimentos, con rápida salida laboral, mientras que en otros lugares llevamos carreras novedosas para generar arraigo en el interior y evitar que los pibes se vayan a vivir a grandes ciudades", indicó a Télam.



Con el Programa Puentes, la provincia de Buenos Aires financia la refacción y creación de Centros de Integración Territorial Universitaria (CITU) con fondos para obras de infraestructura, con el objetivo de crear o adaptar aulas bimodales.



Además, subsidia la apertura de carreras orientadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios mediante la asignación de presupuestos para salarios, movilidad y viáticos de personal docente y no docente. La oferta académica abarca diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas, de forma presencial, semipresencial y virtual.