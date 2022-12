Lewis suma al constitucionalista Sabsay para evitar abrir el acceso a Lago Escondido

El abogado constitucionalistafue admitido por la justicia de Río Negro comoen el expediente que trata el cierre del camino para llegar a Lago Escondido, lo cual implica un triunfo para la estrategia de Joe Lewis ya que el letrado adelantó una posición coincidente con la del empresario británico.La estrategia de Lewis esEn esa línea Sabsay se presentó y fue admitido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rionegrino como "amicus curiae" en la causa que tramita el reclamo para la apertura de una vía de acceso hasta el lago.De acuerdo a la definición de la RAE, "amicus curiae" es una figura que habilita a una "persona física o jurídica" a que "sin estar legitimada como parte o como tercero en un litigio,Para poder intervenir en el expediente caratulado "Incidente de Ejecución de sentencia en autos: Odarda María Magdalena y otros c/Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ mandamus s/ incidente", Sabsay solicitó autorización al STJ rionegrino, cuyos integrantes admitieron esa participación.En el escrito de 23 páginas, al que accedió Télam,que "alcanza únicamente al sendero que conecta al Lago Escondido por la servidumbre de paso constituida, conocido como 'sendero de montaña'".De hecho, una resolución del mismo Superior Tribunal de Justicia del año 2009 -complementado por un juez civil en 2013- ordenó al Gobierno de Río Negro y a la estancia de Lewis a abrir ese camino y garantizar de esa forma el derecho constitucional de acceso al lago.Sabsay, tras pronunciarse en la causa en coincidencia con la postura de Lewis, criticó en las últimas horas la acción encabezada poren Lago Escondido.Las apelaciones a las sucesivas sentencias de ejecución que obligaban a la apertura del camino se repitieron hasta que a mediados de septiembre de este año la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche ratificó la sentencia de 2013. Así, la provincia y la empresa Hidden Lake fueron conminadas a abrir el camino Tacuifí en un plazo máximo de tres meses, que vence en los próximos días.Tanto el Estado provincial como el magnate británico apelaron esa decisión judicial, y a través de un recurso de casación la causa volvió al Superior Tribunal de Justicia.La amparista e impulsora de la causa, la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),, informó a Télam queOdarda recusó a los jueces Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarián.A modo de ejemplo, dijo que Ceci fue Fiscal Adjunto y General de la Provincia mientras se desarrollaba la consolidación de la compra "fraudulenta y corrupta" de los campos de Lewis, en torno al espejo de agua. "No pudo desconocer todos los actos administrativos y/o judiciales que se desarrollaron en la inscripción de la propiedad", planteó Odarda en el escrito al que accedió Télam.En tanto, sobre Barotto y Apcarián dijo que "no están libres de conexiones inapropiadas" con el poder político, más puntualmente con el exgobernador y actual senador Alberto Weretilneck, quien durante su gestión como mandatario "no cumplió las órdenes judiciales de apertura del camino al lago Escondido".