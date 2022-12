Argentina y Alemania profundizan lazos en la industria de los videojuegos

Con el financiamiento de Neutrón, Whiteboard Games anunció a fines de octubre de 2022, la primera asociación con la compañía líder alemana Gameforge, lanzando el juego "I See Red".

Trailer oficial del juego. VER VIDEO

La primera desarrolladora argentina de videojuegos, Whitboard Games, anunció la primera alianza entre una compañía latinoamericana y una occidental en la industria de videojuegos.La productora nacional de videojuegos(WG) nació en 2019 con la colaboración de Neutrón Project Accelerator, una aceleradora tecnológica de proyectos ubicada en Mar del Plata, con el objetivo de investigar, desarrollar e impulsar iniciativas tecnológicas para fomentar la industria argentina.Con el financiamiento de Neutrón, Whiteboard Games anunció a fines de octubre de 2022, la primera asociación con la compañía líder alemana, lanzando el juegoal mercado mundial.Durante su lanzamiento, el ministro del Interior,, celebró la importancia de esta alianza y destacó que constituye "un ejemplo para muchísimos jóvenes de que se puede trabajar en Argentina, porque sus desarrolladores son todos diseñadores de videojuegos que".En 2020, "I See Red" surgió como proyecto académico de un grupo de estudiantes, que tras graduarse, decidieron apostar por su proyecto: "La consigna era hacer en grupo un videojuego suficientemente bueno para venderlo al mercado, lo hicimos, nos graduamos y pensamos: ¿por qué no lo seguimos?, automáticamente salimos a buscar financiación", señaló, director de Whitboard Games.El financiamiento para este tipo de proyectos fue una de las principales barreras, según sostuvo Musella, porque se "requiere dinero y alta demanda de personal que desarrolle las distintas etapas del juego".En virtud de esta situación, uno de los desarrolladores del juego se contactó con Neutrón para barajar la posibilidad de su financiamiento,: "Le propusimos financiar el juego y nos respondieron que no solo lo financiaría sino que también querían que fundemos una compañía nacional que albergue a muchos juegos", subrayó.La reciente empresa argentina (WG) está integrada por 22 personas de diversas profesiones: programadores, artistas 3D, modeladores, animadores, ilustradores, compositores, productores musicales, entre otras.Tras esta unión I See Red se unió al catálogo de juegos para un solo jugador, y al mismo tiempo se consagró como elRespecto a las primeras experiencias en la industria, Musella mencionó que se desempeñó como programador procesando datos y destacó que las posibilidades laborales en el sector son "inmensas gigantes" y aparecen "inmediatamente" tras ingresar en la carrera."Descubrí un mar de posibilidades, y de cantidad de gente que busca contratarte por el solo hecho de estar haciendo esta carrera, por lo que hay una enorme demanda de trabajo, incluso antes de graduarte".Asimismo, el fundador de la empresa destacó que Argentina tiene aspectos interesantes para una industria que se centra en la alta calificación de talento joven, y señaló que resulta fundamental tenery dispositivos con Internet para poder expandir las oportunidades laborales en todo el país.Al referirse al juego, explicó que se destaca por su estilo artístico, "su narrativa única" y su protagonista particular:, concluyó.