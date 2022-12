Zamora y Kicillof coinciden en que Rosatti "no puede seguir" en la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti / Foto: Sebastián Granata.

“No me corresponde decirle a Rosatti que renuncie. Ya tendría que estar explicándole a la sociedad y a todos los poderes del Estado qué está pasando” Gerardo Zamora

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora / Foto archivo.

"Rosatti no puede seguir ni un minuto más a cargo de este tema"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof / Foto: Eva Cabrera.

El gobernador de Santiago del Estero,, y el de la provincia de Buenos Aires,, se refirieron a los chats entre el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, y coincidieron en que "no puede seguir ni un minuto más" en el máximo tribunal hasta que se resuelva la situación.Zamora, planteó este viernes que Rosatti “no puede seguir” en el máximo tribunal “hasta que no se resuelva” la situación generada por la revelación de varios chats que se publicaron en diferentes medios de comunicación “en los que se muestran los manejos de los fallos” judiciales, por lo que“No me corresponde decirle a Rosatti que renuncie. Ya tendría que estar explicándole a la sociedad y a todos los poderes del Estado qué está pasando”, señaló Zamora en declaraciones a El Destape Radio, donde además agregó queEn ese punto, profundizó: “No puede ser que Rosatti siga en la Corte. No puede seguir hasta que esto se resuelva., consideró respecto a una serie de chats atribuidos al ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, y a Silvio Robles, director general de vocalía de la Corte y colaborador directo de Rosatti.“Estos chats muestran el manejo de los fallos judiciales y la connivencia” entre parte del Poder Judicial y funcionarios de Juntos por el Cambio, justamente el mismo dirigente sindicado en el grupo de aquellos que viajaron a Lago Escondido junto a empresarios del Grupo Clarín.Zamora recordó el fallo de la Corte que favorece a la Ciudad de Buenos Aires respecto al reclamo por un porcentaje de la coparticipación en detrimento de las provincias y aseguró: “Lo que decíamos de un fallo político y del intento de favorecer a la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larreta-, ahora ha quedado demostrado”.“El fallo de la Corte sobre el tema de la coparticipación deja directamente sin legitimidad al presidente de la Corte”, afirmó Zamora, quien agregó: “Es una situación de gravedad institucional sin precedentes” porque ademásCon respecto a los pasos a seguir, el presidente de la región del Norte Grande adelantó:“Estuvimos preocupados todos estos meses con presentaciones a la Corte Suprema y no fuimos convocados ni tuvimos respuestas. Nosotros vemos afectados nuestros intereses y los pilares mismos de nuestra nación”, apuntó.Luego, en declaraciones a Radio 10, Zamora sostuvo que “no importa de donde vengan los chats, lo importante es la contundencia de los mismos. No podemos someter al país a lo que está sucediendo, que es de una gran gravedad”.Al finalizar, Zamora reiteró que “los chats afectan al federalismo”, ya que “desnudan lo que sucede en el Poder Judicial y no puede pasar, el país no puede estar involucrado en estos temas”.El gobernador bonaerense aseguró que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, "no puede seguir ni un minuto más a cargo de este tema", al referirse a la disputa entre la Nación y la Ciudad por los fondos coparticipables.En AM 750, Kicillof se refirió a la causa por coparticipación en la cual la Corte Suprema emitió una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad, estableciendo que la Nación debe pagarle el 2,95% del total de los recursos coparticipables.En relación a la responsabilidad política de Horacio Rodríguez Larreta a partir del contenido de los chats difundidos,, y si no estuvo al tanto debe reaccionar echando a D´Alessandro inmediatamente".Sobre los chats, en los cuales el vocero del ministro Rosatti y D´Alessandro discuten el fallo por coparticipación y la integración del Consejo de la Magistratura, Kicillof argumentó que "es como ver la trastienda, la cocina de cómo se van armando las cosas, el lawfare, estas sentencias de tantísima gravedad".Según Kicillof, en los chats aparece "la mano derecha de Rosatti acordando con un ministro de Larreta" y apuntó a que existe un entramado de "medios, política y la justicia preparando estos operativos, que no tienen ni un átomo de democracia, ni respeto por la Constitución"."Lo que uno espera -aseveró el gobernador bonaerense- es queEl mandatario bonaerense opinó también que de los chats se desprende que el ministro Rosatti "no solo cree que puede manejar la coparticipación, sino que manda a actuar a Cambiemos, a que hagan tal cosa o tal otra; más ilegal no puede ser".Sobre la estrategia que debe seguir el Frente de Todos, Kicillof afirmó: "Ya nos hemos presentado en el tribunal, hemos pedido que nos escuche, hemos apoyado las recusaciones, que son los canales institucionales que tenemos", en relación al fallo de la Corte por la coparticipación, cuestionado por 18 gobernadores de todo el país."Lo que vemos -finalizó- es que mientras los gobernadores nos manejamos de manera institucional este chat muestra que la Corte está inmersa en un escándalo y un enchastre, con estrategias por fuera de lo jurídico".