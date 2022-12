Maciel, arquero del handball, se siente "identificado" con la atajada de "Dibu" Martínez

La referencia de Maciel tiene relación directa con el remate que "Dibu" tapó cuando expiraba el tiempo suplementario ante Francia / Foto: Fernando Gens.

El segundo argentino en ganar la Champions

Ya afincado en Lisboa, Maciel no deja de reconocer que haber jugado en el Barcelona significó "la experiencia más fuerte de mi carrera" / Foto: AFP.

Los Gladiadores

Leonel Maciel, arquero del seleccionado argentino de handball masculino, no ocultó su identificación con la atajada que su colega del fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez, efectuó en la agonía del tiempo suplementario de la final del Mundial de Qatar ante Francia, que terminó en triunfo y título para el conjunto albiceleste.Ganador del Olimpia de plata en la disciplina, un justo reconocimiento que el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) le brindó por su muy buena temporada 2022 en el balonmano europeo, el oriundo de Morón dijo que la reacción del marplatense ante el remate de Randal Kolo Muani es "una típica respuesta de un arquero de handball"., describió el integrante de Los Gladiadores, actual componente del plantel del Sporting Lisboa de Portugal.La referencia de Maciel, de 33 años, tiene relación directa con el remate que "Dibu" tapó cuando expiraba el tiempo suplementario ante el atacante del Eintracht Frankfurt, cuando el marcador estaba 3-3 y el reloj ya consumía el período añadido."Años atrás se lo veía hacer muy seguido a Peter Schmeichel eso de tapar con todo el cuerpo" recordó Maciel ante la consulta de Télam en torno a los comportamientos que solía brindar en la valla el ex arquero dinamarqués (59 años), ex Manchester United y Sporting Lisboa, precisamente.Ya metido en lo que fue su temporada, Maciel no dudó en observar quePara lanzar tamaña aseveración, el arquero bonaerense califica como "un hito difícil de dimensionar" el hecho de que su exequipo, Barcelona, haya ganado en junio pasado lafrente a Kielce de Polonia (32-32 y 5-3 en la tanda de penales) en la final disputada en Colonia, Alemania."Jugué muy poco ese partido, pero indudablemente me marcó y soy el segundo argentino en obtener la Champions League", se enorgulleció el guardavallas. El primero es su compañero de seleccionado y amigo, Diego 'Chino' Simonet, quien festejó en mayo de 2018 con el Montpellier francés, además de haber sido elegido en esa definición como el 'Jugador más valioso' (MVP)."Con Diego (Simonet) nos conocemos hace años y es un gran amigo. Es un orgullo compartir el seleccionado", indicó.Ya afincado en Lisboa, Maciel no deja de reconocer que haber jugado en el Barcelona significó "la experiencia más fuerte de mi carrera"."No sólo por el hecho de ser argentino y estar cotidianamente en conversaciones en las que te recuerdan a (Lionel) Messi, a (Diego) Maradona. Por la historia que tiene en el handball, no tengo dudas de que Barcelona es el mejor club. La camiseta pesa sola y presiona" consideró.Por último, Maciel avaló la tarea que está desarrollando el actual DT de Los Gladiadores, Guillermo Milano, al frente del seleccionado argentino."Guillermo (Milano) nos conoce de ciclos anteriores cuando trabajaba como asistente y sabe el máximo que podemos rendir cada uno", dijo Maciel.El arquero reconoció que la meta central con el seleccionado albiceleste es "mantenerse arriba" a nivel regional (ganó la medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019) y "escalar hasta el décimo puesto, al menos, a nivel mundial" apuntó., remarcó Maciel"Lo más difícil es a nivel mundial. Pero lo vamos a intentar por lo menos. La meta es avanzar peldaño a peldaño", finalizó.