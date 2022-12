Macha: "Es un momento muy crítico para la democracia"

"Estamos siendo testigos de un modo de operar del Poder Judicial asociada con sectores políticos y medios de comunicación". Foto Pablo Añeli.

En la última semana aparecieron más chats que comprometen a jueves y funcionarios porteños.

La diputada nacional(Frente de Todos) aseguró que en el país, y advirtió que "es un momento muy crítico" en el que "se necesita actualizar el pacto democrático".A días de comenzar el año en el que se celebrarán los 40 años de la recuperación de la democracia en 1983, Macha planteó que "es muy preocupante y problemática" la situación institucional tras denunciar que en Argentina"Creo que es un momento muy crítico para la democracia porque estamos siendo testigos de un modo de operar del Poder Judicial asociada con sectores políticos y medios de comunicación que en definitiva muestra cómo la democracia está dañada y cómo necesitamos actualizar el pacto democrático", afirmó en declaraciones a El Destape Radio.Macha también se hizo eco de los chats de Whatsapp del grupo de miembros del Poder Judicial que viajó a Lago Escondido junto a funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín y de losEn ese sentido, fustigó: "Cuando podemos leer tanto los chats que salieron ayer como los vinculados a Lago Escondido, lo que encontramos es realmente una mafia judicial y me parece que este es el principal problema de la Argentina. Es muy preocupante y problemático", remarcó.Luego de presentar junto a otros diputados del FDT un proyecto para excluir al legislador opositor Gerardo Milman (JxC), Macha precisó que "el pedido de exclusión de Milman del cuerpo de diputados está basado en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que plantea la posible exclusión por inhabilidad moral".Para la diputada bonaerense, "hay situaciones no esclarecidas en relación al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, elementos que no fueron investigados por la jueza (María Eugenia) Capuchetti y que implican esos encuentros y el testimonio de otro asesor que escuchó a Milman hablando de situaciones que hay que investigar porque podrían estar relacionadas con el intento de magnicidio".