Martínez Carignano: "La mejor de nuestras vacaciones se arruina si sufrimos un siniestro vial"

⚠️ 🚛 | El viernes 30 y el sábado 31 de diciembre habrá restricción de circulación para camiones de más de 3.500 kilos en más de 30 rutas nacionales y en los principales accesos del AMBA.



El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),, hizo un llamado a "compartir el espacio público responsablemente" ante la salida a las rutas de todo el país por Año Nuevo, y aseguró que "la mejor de nuestras vacaciones se arruina si sufrimos un siniestro vial"."La mejor de nuestras vacaciones se arruina si sufrimos un siniestro vial, por más que sea leve. Cuando chocamos, cuando tenemos un inconveniente en la ruta se nos arruina el viaje casi con seguridad", dijo el funcionario en declaraciones a Télam Radio.En este marco, recalcó quey agregó que "para peor, es el responsable de una de cada cuatro muertes en las rutas"."Frente a eso, desde el Estado estamos impulsando laal volante para disociar definitivamente el alcohol de la conducción, ya son 13 provincias argentinas las que han dado este paso, la última, la provincia de Buenos Aires", indicó.La Legislatura bonaerense sancionó el 16 de diciembre la iniciativa que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para los conductores de vehículos y prevé multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación para quienes la incumplan.Asimismo, Martínez Carignano subrayó quePor último, sostuvo que "todo esto que hace el Estado no alcanza si cada uno de nosotros no toma la decisión de cuidarse, cuidar a su familia y compartir el espacio público responsablemente"."Depende de cada uno de nosotros que nuestras vacaciones, nuestros viajes, terminen bien. No tomemos alcohol si vamos a manejar. No manejemos si tomamos alcohol", finalizó.