Senadores y Diputados del FdT denunciaron "el mayor escándalo judicial" de la democracia

Foto: Prensa de Senado.

📄Comunicado del Interbloque de Senadores y Senadoras de Todos. 👇

El caos institucional tiene nombre y apellido: Horacio Rosatti pic.twitter.com/CBqLwlrYCA — Senadores de TOD☀️S (@Senadores_Todos) December 30, 2022

Foto: Victoria Gesualdi

Las críticas de los diputados del FdT

Foto: Pepe Mateos

"Al contenido escandaloso de los mensajes -con innegables tramas delictivas, en varios casos- se le suma un intercambio de chats entre Marcelo D'Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta) y Silvio Robles, el más estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia"

Críticas del Gobierno

El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) repudió "el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina”, al referirse a los "perniciosos vínculos" entre Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro a partir de la difusión de una serie chats."La impunidad, la promiscuidad y la intromisión inconstitucional en los poderes del Estado le han puesto una pistola en la cabeza a la democracia argentina", denunciaron los senadores en un comunicado que fue difundido por redes sociales luego de que comenzaran a circular en medios de comunicación los supuestos chats entre Robles y D'Alessandro.En ese sentido, indicaron que "ya no solo comparten equipos de fútbol en la casa de Mauricio Macri, fiestas de cumpleaños, viajes ocultos de “placer” sino que ahora es el propio presidente de la Corte a través de su vocero que asesora y les allana el camino para favorecer con sus fallos a los representantes de la hoy oposición"."Los niveles de putrefacción y destrucción de la justicia federal quedan al descubierto cada vez más", subrayaron.Además, aseguraron que desde el interbloque del FdT impulsarán "las denuncias penales correspondientes ante la posible comisión de los delitos de prevaricato, incumplimiento de funcionario público, mal desempeño, tráfico de influencias, entre otros, a los funcionarios involucrados".También evaluarán la responsabilidad de los senadores Luis Juez y Humberto Schiavonne del bloque Pro, "en el marco de este escándalo que no tiene parangón en la historia reciente de nuestras instituciones", y tras haber quedado a la vista el "“asesoramiento y sugerencias” efectuadas por parte del vocero de Rosatti a JxC para cumplir con el objetivo de favorecer y forzar el destino de la representación de la banca del Consejo de la Magistratura".Finalmente, exigieron nuevamente la "inmediata" renuncia de Dalessandro, "cuyos escándalos a sus viajes con fiscales, jueces y los representantes del diario Clarin al Lago Escondido, se le suma, este nuevo episodio en el que protagoniza el armado de la estrategia judicial de la ciudad y del bloque PRO en el senado nacional con la persona de máxima confianza del presidente de la Corte".El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos denunció el "innegable vínculo" entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; que constituye un "entramado mafioso y delictivo".En un comunicado difundido por Twitter bajo el título “D'Alessandro es Larreta, Robles es Rosatti”, los legisladores señalaron que "en las últimas horas, empezaron a circular en las redes sociales nuevos chats que revelan el entramado mafioso y delictivo que venimos desde nuestro bloque denunciando hace tiempo"."Al contenido escandaloso de los mensajes -con innegables tramas delictivas, en varios casos- se le suma un intercambio de chats entre Marcelo D'Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta) y Silvio Robles, el más estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia", detallaron.En ese intercambio entre D'Alessandro y Robles,, subrayaron desde el conjunto de diputados."Por un lado, la conformación del Consejo de la Magistratura, paralizado desde que Rosatti intervino el organismo, como denunciamos oportunamente. Y por el otro, el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia respecto a los fondos para la Ciudad de Buenos Aires", destacaron.En ese sentido,Y en segundo lugar,"No puede haber otra interpretación posible. La promiscuidad de los intercambios entre D'Alessandro y Robles reflejan la podredumbre existente en los vínculos entre Larreta y Rosatti", indica el comunicado.Además, remarcaron que "el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura (diciembre 2021) estuvo coordinado entre las máximas autoridades del Poder Judicial y las más altas referencias de Juntos por el Cambio"."Y el fallo de la Corte sobre los fondos para la ciudad de Buenos Aires (diciembre 2022) fue redactado por Rosatti para beneficiar a Larreta", añadieron.También señalaron que los involucrados "van a intentar ocultar estos mensajes para que este entramado mafioso no salga a la luz", y para eso "recurrirán a todo su poder de fuego y extorsión"."Si es necesario, apretarán a quién tengan que apretar", insistieron.. Y nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos convocó recientemente a construir una Argentina y democracia, sin mafias. Más que nunca, tenemos que caminar en este sentido", completa el texto.Ela la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) a través de sus fallos.El funcionario publicó en su cuenta de Twitter una serie de chats que atribuyó al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y a Silvio Robles, director general de vocalía del máximo tribunal y señalado como colaborador directo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que tuvieron difusión durante el día en algunos medios y las redes sociales.Soria publicó también un mensaje cuya emisión atribuyó a Robles con aparentes indicaciones dirigidas a D´Alessandro para fortalecer la posición del PRO en torno al litigio por la conformación del Consejo de la Magistratura.