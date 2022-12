El Presidente brindó con periodistas y resaltó el crecimiento del país e inversión récord

Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

Foto: Presidencia

El presidenteresaltó este jueves que "la Argentina finalmente está creciendo cerca de un 6%" en 2022 y con "récord de inversión", al encabezar el tradicional brindis de fin de año con los periodistas acreditados en la Casa Rosada.Fernández dijo en su alocución, en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno, quey que "el empleo está creciendo a un ritmo del 0,5% mensual"."Hemos creado más de un millón y medio de puestos de trabajo", aportó el mandatario, y señaló que "el crecimiento es garantizar que la inversión crezca"."La inversión en Argentina se mide desde 1993 y", completó el jefe de Estado., opinó Fernández, y amplió: "Yo, si hay algo que celebro, me voy a meter un instante en estos tiempos donde la Selección, que es el tema central de la Argentina, que algo que tenemos que aprender, es eso que dejó" el combinado nacional de fútbol.En ese sentido, refirió "tener muy claro el rumbo, no escuchar las críticas que son injustas, darse cuenta de que a veces hay que cambiar", es decir, "estar preparado para esos cambios, y seguir en la senda que uno se propuso"."Si uno revisa, va a encontrarse con muchos datos muy positivos en la Argentina y yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte", añadió el mandatario."Yo creo que si todos ponemos nuestra parte podemos hacer las cosas un poco mejor", insistió, y agregó: "Yo soy muy crítico de cómo funciona la política, me siento parte de la política y no reniego de la política, y sí reniego de todos los discursos antipolítica, porque la única forma de mejorar la democracia es con política, no sin política, y me parece que todos deberíamos revisarnos cómo funcionamos".Fernández remarcó que "es una tarea muy seria la que ustedes ejercen como para tomarla tan en broma; es muy serio, pero lo importante es que vamos a tener un buen año"."Somos campeones del mundo, si todo sale bien el año que viene Argentinos Juniors -club del cual es simpatizante- va a ser campeón y de verdad les deseo lo mejor. Espero que disfruten, mis mejores deseos para ustedes, para sus familias, para sus seres queridos, salud para todos, trabajo, salud, y que las cosas van a ir mejorando. Y amor y amor, que también nos hace falta a los argentinos. Salud y gracias a todos y todas", concluyó el Presidente.