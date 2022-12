Dirigentes políticos de distintos países despidieron a Pelé

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro; el expresidente boliviano Evo Morales y el presidente de Francia, Emmanuel Macron,"Pocos brasileños llevaron el nombre de nuestro país tan lejos como él. Tan diferente del portugués como era el idioma, los extranjeros de los cuatro rincones del planeta pronto encontraron una manera de pronunciar la palabra mágica: Pelé", tuiteó Lula.También recordó que tuvo el "privilegio" que no tuvieron los jóvenes brasileños de ver jugar en vivo a Pelé, tricampeón mundial con la selección brasileña en 1958, 1962 y 1970, y considerado por muchos el más grande jugador de fútbol de la historia."Vi a Pelé dar un espectáculo. Porque cuando le llegaba el balón siempre hacía algo especial, que muchas veces terminaba en gol. Pelé nos dejó hoy. Se fue a hacer mesa en el cielo con (el exfutbolista) Coutinho (Antônio Wilson Vieira Honório), su gran compañero en el Santos", agregó."Ahora tiene la compañía de tantas estrellas eternas: Didi (Waldir Pereira), Garrincha (Manuel Francisco dos Santos), Nilton Santos (Nílton Reis dos Santos), Sócrates (Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira); (Diego) Maradona. Dejó una certeza: nunca había habido un 10 como él. Gracias, Pelé", concluyó Lula.Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,, aseguró Bolsonaro en un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.Según el comunicado, "el único tricampeón mundial de fútbol demostró por sus acciones que además de ser un gran atleta fue un gran ciudadano y patriota, elevando el nombre de Brasil por donde pasó".El comunicado no habla en ningún momento de alguna declaración de luto, como se especulaba.El luto fue declarado por la intendencia de Santos, ya que allí, en la sede del club homónimo, se velarán los restos del Rey del fútbol.El expresidente de Bolivia Evo Morales también se sumó a la oleada de recuerdos y homenajes al "Rey" Pelé, la leyenda brasileña del fútbol que falleció, tras haber pasado un mes internado por un cáncer de colon."Muy consternado por la partida del hermano Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el mejor jugador brasilero de fútbol del mundo. Nuestra solidaridad a su familia, a sus amigos y admiradores. Pelé vivirá por siempre en la memoria de quienes admiran y practican el fútbol", tuiteó Morales, junto a una foto de un festejo del futbolista, reportó la agencia Sputnik.Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuiteó: "El Juego. El Rey. La Eternidad"."El Rey Pelé nos ha dejado. Su leyenda no se apagará nunca", reaccionó la ministra de Deportes francesa, Amélie Oudéa-Castera, que agregó que "era el alma del fútbol. Un campeón, un mago, un genio. Su sonrisa lo decía todo", señaló, citada por la agencia AFP.