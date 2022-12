Raverta reclamó al Congreso que trate el proyecto de Pago de Deuda Previsional

Raverta llamó a "continuar con lo que desde el año 2004 permitió que millones de personas puedan jubilarse".

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a reclamar este jueves al Congreso que aborde en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de Pago de Deuda Previsional, que permitiría a cerca de 800.000 personas tener una jubilación pese a no contar actualmente con los aportes suficientes.En ese sentido, lamentó la falta de quórum en la Cámara de Diputados, donde la semana pasada iba a debatirse, entre otros proyectos, el plan de pago de deuda previsional para que las personas que tienen la edad jubilatoria, pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, puedan regularizarlos."Estamos tratando de que los diputados acompañen el proyecto de Plan de Pago de Deuda Previsional, que no es para ANSES ni para un gobierno, es para que los argentinos puedan jubilarse”, reclamó la titular de Anses.Y aseguró que están "preparados para que ocurra lo que tiene que ocurrir en la Argentina, que es continuar con lo que desde el año 2004 permitió que millones de personas puedan jubilarse pagando lo que le debían al Estado en concepto de aportes y contribuciones”.“Jubilarse en la Argentina es muy importante porque gracias a ese ingreso este jueves millones de hombres y mujeres pueden alimentarse, sacar un crédito y tener una Obra Social. Vamos a lograr que los diputados tomen conciencia de lo importante que es esta herramienta para los argentinos”, aseguró Raverta durante la presentación de ANSES Verano 2023, un plan para disponer más de 50 Unidades de Atención Móvil (UDAM) del organismo que partirán hacia diferentes puntos turísticos.Alguno de los destinos turísticos donde habrá unidades extra del organismo serán: Mar del Plata, La Costa, Bariloche, Misiones, Córdoba, Mendoza, Chaco, San Juan, Chubut, Tucumán, San Luis, Jujuy, Salta, Paraná, entre otros.Se llevarán a cabo 650 operativos para que tanto las vecinas y vecinos como las familias que se encuentran de vacaciones puedan acercarse a realizar trámites de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Libreta AUH, etc.