Neymar: "Antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte"

Foto: Maximiliano Luna

Más despedidas a O Rei

Beckenbauer sobre Pelé: “Fue el mejor de todos los tiempos” Franz Beckenbauer, ícono del seleccionado de fútbol de Alemania como jugador y entrenador, calificó al fallecido Pelé como “el mejor de todos los tiempos”, luego de tomar conocimiento de la muerte del crack brasileño, producida a los 82 años, en San Pablo.



“Pelé fue el mejor jugador de todos los tiempos”, describió el genial zaguero de la ‘Nationalmansschaft’ (tal como se reconoce al combinado germano de fútbol), campeón mundial en 1974.



“(Lionel) Messi es hoy el mejor de todos de su generación, pero aunque son incomparables por ser de épocas diferentes, el mejor de todos es Pelé” insistió el ‘Kaiser’, quien también se erigió en ganador de la Copa del Mundo pero como DT en Italia ’90, cuando Alemania derrotó a la Argentina, por 1-0, en el estadio Olímpico de Roma.



Beckenbauer, de 77 años, tuvo como compañero a Pelé (82) en aquella aventura neoyorquina llamada Cosmos, franquicia antecesora a cualquiera de las posteriores que se crearon con la Major League Soccer (MLS) en los Estados Unidos.



“Jugué con él en (la temporada) 1977 y nunca he visto a nadie como él” elogió el defensor que vistió en 103 partidos (13 goles) la camiseta del seleccionado de su país.



“Le dabas la pelota y no podías volver a verlo!!! De tan rápido que era” expresó en un informe que realizó la Bundesliga el también emblema del Bayern Munich, entidad de la que es presidente honorario.



Beckenbauer destacó que una de las virtudes distintivas de O’ Rei consistía en el hecho de que “hacía todo por instinto”.



Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, falleció hoy a los 82 años en el hospital Albert Einstein de San Pablo, como consecuencia de una falla multiorgánica, tras permanecer varios días internado a causa de un cáncer de colon.

El astro brasileño Neymar aseguró que su compatriota Pelé,, "cambió todo en el fútbol"."Antes de Pelé el '10' era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase preciosa está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo", dijo el crack del PSG de Francia."Convirtió al fútbol en arte, en entretenimiento. Le dio voz a los pobres, a los negros y sobre todo le dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!!!", lo despidió en su cuenta de Instagram el jugador de 32 años.La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo a su vez suscribió: "Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Señor Edson Arantes do Nascimento. Un mero 'adiós' al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol"."Una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz Rey Pelé", consignó.CR7 acompañó su publicación en Instagram con una foto en blanco y negro donde se lo ve muy joven, recibiendo del astro brasileño el trofeo como mejor jugador del mundo.El atacante francés Kylian Mbappé, integrante del seleccionado francés y del PSG, escribió también en la red social Instagram: "El Rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. RIP REY".En su posteo se lo ve al jugador galo posando sonriente junto con Pelé, en otra fotografía también en blanco y negro.