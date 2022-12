La mayoría de las denuncias hechas en el Inadi fueron de mujeres y en el ámbito laboral

El Inadi adelantó su informe anual de denuncias. / Foto: archivo Raúl Ferrari.

✅ Resumen del 2022



📣 Te contamos algo de todo lo que hicimos este año.



🙌🏽¡Gracias por acompañarnos!#INADIConVos2022 pic.twitter.com/kf0U2CjtLj — INADI (@inadi) December 28, 2022

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)de las cuales la mitad fueron realizadas por mujeres y el ámbito mayoritario de los episodios fue el laboral, segúnLa repartición comandada por Victoria Donda adelantó a Télam que las 2.542 denuncias recibidas son uSegún el "Informe de Gestión 2022: INADI, de Ushuaia a La Quiaca", si se clasifica por género, el 50% de las denuncias fueron hechas por personas cis femenino, seguido de un 42% por cis masculino; 3,15% de trans femenino; 1,57% no binario; 1,55% por persona jurídica y, finalmente, 1,14% trans masculino., aseguró Demián Zayat, director de Asistencia a la Víctima del Inadi y resaltó que, aseveró.El ámbito preponderante de las denuncias fue el empleo con un 25,45%; y los siguientes fueron educación con 11,49%; comercio con 8.58%; administración pública con 8,30%; salud con 8,06%; comunicación con 7,87%; vecindad con 7.75%; entretenimiento con 5,27% y transporte con 3,38%.Como la mayor parte de las denuncias recibidas fueron hechas por mujeres en el ámbito laboral, el Inadi emitió dictámenes en casos como "no contratación de mujeres para tareas de estibaje, o de bomberas voluntarias, o contra un club que no dio el mismo apoyo al equipo de rugby femenino que al masculino", retrató el informe."Se dieron varios dictámenes por afectación de los derechos reproductivos. Así, no contrataron a una maestra por estar embarazada, y despidieron empleadas por la misma razón. Asimismo, dieron de baja una aspirante a cadete de policía por estar embarazada, y otras fueron hostigadas y despedidas en período de lactancia", agregó el documento para ejemplificar los casos recibidos.Con respecto a los motivos que produjeron las denuncias, el más predominante fue la discapacidad con el 20,93%, seguido por el aspecto físico con 10,23%; salud con 9,99%; orientación sexual con 8,97%; género con 7,51%; identidad de género con 6,45%; nacionalidad/migración 5,82% y otros motivos sin catalogar con 8,38%.y por eso el organismo emitió dictámenes por falta de accesibilidad a un edificio judicial y por la negativa de ingreso a un perro guía en un restaurante, por ejemplo.También hubo resoluciones por falta de intérprete en lenguaje de señas para renovar el registro de conducir o por incumplimiento en los pases libres para personas con discapacidad en el transporte público."En un caso insólito se entendió que la prohibición de un centro de juegos de un shopping de la Ciudad de Buenos Aires que prohibió el ingreso al área con silla de ruedas (y la recomendación de que el niño se arrastrara en los juegos) resulta altamente discriminatoria", aseguró el informe y alertó que "las personas con discapacidad sufren frecuentemente insultos y malos tratos vinculados a su discapacidad"., explicó Zayat.Durante este 2022, el Inadi emitió 246 dictámenes, de los cuales 197 fueron positivos y 49 negativos o donde no se pudo acreditar la discriminación.Esto significó que en el 80% de los casos denunciados pudo tenerse por acreditado un hecho de discriminación, en los términos de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios.Durante la actual gestión del Instituto se inauguró una línea abreviada del Estado, el 168, como instancia de consultas y denuncias, que atendió los 365 días del año."Gracias a esto, nuevamente durante el 2022, se alcanzó nuevamente un récord histórico de asesoramientos", destacaron desde el organismo.Con el objetivo de facilitar la presentación de denuncias por discriminación,En este primer año de funcionamiento, el 34% de las denuncias que se recibieron fueron iniciadas por TAD (868 de 2542).A su vez, se amplió la llegada del Instituto a todo el país en más de un 80% a través de la creación de distintas delegaciones, subdelegaciones y enlaces en las 23 provincias argentinas, lo que hace que el Inadi esté presente hoy en 50 ciudades."La sociedad va generando cada vez más conciencia sobre las prácticas discriminatorias, entonces eso genera más denuncias al Inadi. Ya no hay que aguantar ninguna práctica discriminatoria, hay que identificarla y denunciar, por suerte hay cosas que ya no se pueden hacer", concluyó Zayat.