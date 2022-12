En Economía proyectan que la inflación de diciembre estará "en línea" con la de noviembre

Desde el Gobierno buscan que la cifra sea del 4% mensual en marzo-abril.

Las proyecciones

La inflación de diciembre se ubicaría en niveles similares a los de noviembre pasado, cuando marcó una suba de precios del 4,9%, según las proyecciones que manejan en el Ministerio de Economía.De esta forma,El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)Cuando faltan unos pocos días para cerrar el corriente año, desde el Gobierno se mostraron confiados en que la estrategia de " bajar la inflación en escalones de 75 días de estabilización a la baja", para llevarla al 4% mensual en marzo-abril, está dando sus frutos.En esta empresa se enmarca el programa Precios Justos que comenzó a regir en noviembre pasado, que a partir de un acuerdo con el sector privado fijó los precios de cerca de 2.000 productos por espacio de cuatro meses.El programa, además,Al mismo sumaron a los combustibles, con un incremento mensual de 4% hasta marzo próximo.De cumplirse las proyecciones, la inflación en 2022 se ubicaría en torno al 95%, con un número final de dos dígitos, uno de los objetivos que también se fijó el ministro Sergio Massa luego de que las previsiones de gran parte de las consultoras era que la inflación del corriente año iba a ser superior al 100%.A principios del corriente año, el ex ministro de Economía Martín Guzmán, pronosticó que la inflación de 2022 sería del 48%, cuando cerró el acuerdo con el FMI, y apenas unos días antes de que comenzará la invasión de Rusia a Ucrania, conflicto que metió presión esencialmente sobre los precios del sector energético.Los economistas y las consultoras que participan del relevamiento de expectativas del mercado (REM) que elabora el Banco Central proyectaron en diciembre de 2021 que la inflación de 2022 se iba a ubicar en torno al 50%.Ahora los analistas privados proyectan subas para diciembre de entre 4,2% y 6%.Desde ECO GO, la economista Marina Dal Poggetto, dijo que la suba de precios del último mes del año será de alrededor de 5,2%.Por su parte, la consultora Ecolatina prevé una de las estimaciones más bajas para diciembre, con un incremento de 4,2 por ciento.En tanto, desde Analytica sostienen que diciembre cerrará con una suba del orden del 5,4%.Desde el Palacio de Hacienda, por su parte,El Índice de Precios al Consumidor difundido por el Indec dio cuenta de una desaceleración de la inflación en noviembre respecto de octubre, con un avance de 4,9%, y un acumulado de 85,3% en once meses.Enero de 2022 comenzó con un una suba del IPC 3,9%. En febrero avanzó 4,7% y en marzo trepó 6,7%.Luego, en abril, la inflación marcó una leve desaceleración con una suba de 6%, tendencia que continuó en mayo cuando se ubicó en 5,1%.En junio los precios volvieron a escalar, en este caso con un incremento de 5,3%.En julio, tras la renuncia de Guzmán a la jefatura del Palacio de Hacienda en el inicio del mes, y la designación de Silvina Batakis en su reemplazo, los precios se dispararon al nivel más alto del año: 7,4%.Tras un breve período al frente del Palacio de Hacienda, a fines de julio Batakis dejó su cargo y a principios de agosto asumió Massa al frente de Economía, cartera que absorbió también a los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura.En agosto, la inflación mostró una suba de 7%, para volver a desacelerarse en septiembre y registrar un incremento de 6,2%.El dato de ese momento fue que el ritmo de desaceleración no continuó como se esperaba, y el IPC de octubre se ubicó en 6,3%.La tendencia volvió a cambiar en noviembre, cuando los precios subieron 4,9% y ahora el Gobierno se entusiasma con la posibilidad de que el número de diciembre esté en línea con el del mes previo.