Chile eliminó las funciones institucionales de la primera dama

Irina Karamanos había prometido eliminar las funciones de primera dama. /Foto: TW.

Durante la campaña nos comprometimos desde el gobierno a transformar el rol de Primera Dama. Asumí esta tarea con mucha responsabilidad y convicción, desde marzo presidiendo los directorios de las 6 fundaciones de Presidencia. (Abro hilo🧵) pic.twitter.com/wzf0vBUnyL — Irina Karamanos (@IrinaKaramanos) October 4, 2022

Irina Karamanos, pareja del presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó este juevesy realizó el traspaso oficial de las seis fundaciones que tenía a cargo a los ministerios pertinentes.Pero al frente de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, la oficina que agrupa las entidades que preside la primera dama,: contaba con personal propio y oficina en el palacio presidencial de La Moneda., y de hecho, en octubre pasado había anunciado que antes de finalizar el año haría efectiva la eliminación de las funciones que normalmente asumieron las parejas de los presidentes desde el Gobierno de Patricio Aylwin en 1990.“Esta modernización institucional permitirá que las fundaciones se vinculen de manera más estratégica con sus ministerios sectoriales, ya que permite que la presidencia del directorio sea nombrada por el ministro y no por el presidente, quien tradicionalmente nombraba a su cónyuge como presidenta de estas instituciones”, indicó la pareja del mandatario a la prensa., aseguró Karamanos.Cientista social de 33 años, Karamanos es pareja de Boric desde 2019. De ascendencia griega y alemana, estudió en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, yl."Desde mi perspectiva, éste es un avance importante que tiene que ver sobre todo con cómo concebimos el rol del Estado y, afirmó por su parte Boric.La oficina de la primera dama de Chile se crea por decreto cuando se inicia un nuevo gobierno, cada cuatro años.El caso de Irina Karamanos es el primero en Chile de una primera dama que no está casada con el presidente.Desde la creación de la institución, solo en los Gobiernos de Bachelet (2006-2020 y 2014-2018) el cargo fue ocupado por personas que no fueron pareja o cónyuge de la presidenta.