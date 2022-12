Para su abogado, la vida de Cristina sigue en peligro tras el rechazo a la detención

El momento del ataque a Cristina Fernández.

Ubeira alertó sobre el riesgo que corre Cristina Kirchner.

Manuel Ubeira, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, advirtió este jueves quey no descartó apelar la decisión del magistrado., afirmó Ubeira en declaraciones a radio AM 530.De esta forma, se refirió al pedido formulado ante el magistrado en reclamo de que vuelvan a ser detenidos los referentes de Revolución Federal, la elaboración de informes y el allanamiento en el domicilio de la vecina de la exmandataria Ximena Tezanos Pintos y otras medidas."Creemos que hay un marco de prueba y de circunstancia que ameritan las detenciones y fundamentalmente la convocatoria y el allanamiento de la vecina del piso superior de Cristina Kirchner", afirmó el letrado.En ese sentido, sostuvo que el departamento de la vecinay que allí "funcionaban quienes formaban parte de Revolución Federal"."A estas alturas fuimos más que prudentes, esperamos un tiempo desde que aparecieron los nuevos elementos y creemos que llegó el momento de escucharla en indagatoria por lo menos", remarcó Ubeira.En tanto, el abogado se refirió al pedido del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados para excluir del cuerpo al legislador del PRO Gerardo Milman por "inhabilidad moral"., opinó.Por otro lado, sostuvo que no tienen "expectativas de nada con la justicia federal" e insistió con la necesidad de unificar esta causa con la que investiga el intento de magnicidio al señalar que se corre el riesgo de "tomar resoluciones contradictorias con dos jueces distintos frente a un mismo hecho de investigación común".completó.