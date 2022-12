Cine y series: principales tendencias y los estrenos más esperados para 2023

"Indiana Jones 5", con un Harrison Ford octogenario.

"Argentina 1985", camino al Oscar.

"Misión Imposible 7", con Tom Cruise, a los 60 años.

Oppenheimer”, de Christopher Nolan y con Cillian Murphy, el Tom Shelby de "Peaky Blinders".

"Master of the Air", serie de Apple TV

Si este conflictivo 2022está a punto de ser historia, todos los cañones apuntan ahora hacia un 2023 en el que la industria audiovisual pretende consolidar una recuperación que hasta ahora no ha sido más que parcial.Ni siquierarespecto de otros sectores porque el confinamiento potenció de forma notable el consumo hogareño, está viviendo el esplendor que algunos analistas pronosticaban y tampoco ha salido indemne a la crisis. El cine la tiene todavía más complicada: aúnFrente a este panorama lleno de dudas, incógnitas y contradicciones resulta interesante analizar las principales tendencias que se avecinan y luego los lanzamientos que podrían dominar la agenda de 2023.Del esplendor a la preocupación por una crisis profunda,en los últimos meses cierta calma. Plataformas comohan dejado de perder suscriptores, pero también es cierto que los aumentos en los números de abonados son mucho menores de lo que eran hasta hace unos meses.El año cierra con uLos especialistas creen que seguirán creciendo las alternativas de abonos más baratos con publicidad o incluso los servicios gratuitos financiados con comerciales.Por supuesto, habrá un sector que seguirá consumiendo formatos premium, pero los estudios de mercado indican que hay una mayoría quesi eso reduce de forma drástica sus gastos en este rubro. Más allá de la indudable evolución tecnológica y los cambios en los hábitos de consumo, cada vez más se parece a un regreso a ciertos modelos de la televisión tradicional.Si 2022 dejó expuesta la crisis de l, 2023 y 2024 serán años de nuevos reacomodamientos con adquisiciones, asociaciones y reformulaciones.Disney deberá decidir si se queda con Hulu (un éxito extraordinario en el mercado estadounidense) y qué hace con su nave insignia en lo deportivo como ESPN. Tambiénpara sumarla a Peacock.Además, se prevén movidas dentro de Fox Corporation y News Corp, así como una posible adquisición de Lionsgate por parte de algún estudio importante. Más allá de tantas especulaciones, lo que sí va quedando claro es que se irá reduciendo de manera progresiva la cantidad de grandes jugadores, pero a partir de futuras compras y fusiones quedarán servicios de streaming más poderososEl año comenzará con. NBC transmitirá el 10 de enero la ceremonia (no lo hizo en 2022), pero es muy probable que la abandone en 2024 (¿la tomará alguna cadena competidora?). Tampoco está muy claro si la comunidad de Hollywood está dispuesta a regresar en masa a la alfombra roja luego de las múltiples acusaciones contra la Hollywood Foreign Press Association, que organiza este evento.(¿con “Argentina, 1985” entra las nominadas?).Como ya se anticipó en esta columna, 2022 cierra con una mejora superior al 20% y los pronósticos para 2023 hablan de que, pero incluso con estos dos años de recuperación todavía no se alcanzarán los niveles prepandémicos, algo que sí podría ocurrir recién en 2024.(con la penosa excepción actual de China, el mercado más grande del mundo, que está en plena explosión de casos y muertes), pero sus efectos en las salas todavía se sienten.Para que la recuperación prevista en el punto anterior se convierta en realidad deberán funcionar bien en las salas los blockbusters que los estudios tienen listos para 2023.Será un año con los regresos de muchas franquicias populares:tercera entrega del spinoff de “Rocky”; el terror de, con Keanu Reeves como el asesino a sueldo; “Fast X”, penúltimo largometraje de la saga de “Rápidos y furiosos”;, con dirección de James Mangold y un elenco liderado por Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen;dirigida por Chris McQuarrie y con el inoxidable Tom Cruise;, otra vez con Denis Villeneuve detrás de cámara y un reparto encabezado por Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken y Léa Seydoux;, de James Wan, con Jason Momoa y Ben Affleck.Otros títulos que podrían concitar bastante atención son, sobre cuatro amigas octogenarias (Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno y Sally Field) que van al Super Bowl de 2017 para ver a su ídolo Tom Brady (el “Messi” del fútbol americano aparece en pantalla interpretándose a sí mismo); “Magic Mike’s Last Dance”, despedida de la saga cómica con Channing Tatum;con Chris Pine; el film animado, quinta entrega de la serie de terror creada por Sam Raimi;, rodada por el argentino Andy Muschietti;con Halle Bailey como Ariel y Melissa McCarthy como la villana Ursula;lo nuevo de los magos de la animación de Pixar; “Barbie”, de Greta Gerwig, con Margot Robbie y Ryan Gosling;del cotizado Christopher Nolan y con Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, conocido como “el padre de la bomba atómica”; ycon Timothée Chalamet como Willy Wonka y Olivia ColmanY en la lista de (buenos) deseos para 2023 tampoco pueden faltar, de Ari Aster, con Joaquin Phoenix, Michael Gandolfini, Patti Lupone y Amy Ryan;, thriller noir de David Fincher con Michael Fassbender y Tilda Swinton basado en la novela gráfica homónima;, biopic sobre Leonard Bernstein escrita, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper en la que también estará Carey Mulligan; “Asteroid City”, de Wes Anderson, con Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Tom Hanks y Margot Robbie para una historia ambientada en un pueblo ubicado en medio del desierto en 1955;producción de más de 200 millones de dólares dirigida por el mítico Martin Scorsese a partir de la novela de David Grann ambientada en la Oklahoma de 1920, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone;de Ridley Scott, con Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte y Vanessa Kirby como su esposa Josefina;, de David Lowery, con Jude Law;de Michael Mann, con Adam Driver como Enzo Ferrari;drama ochentoso de la italiana Alice Rohrwacher con Josh O’Connor e Isabella Rossellini; “Knock at the Cabin”, de M. Night Shyamalan, con Dave Bautista, Rupert Grint y Kristen Cui;adaptación de la novela de Vladimir Nabokov en la que Anya Taylor-Joy, que interpreta a una aspirante a actriz, vuelve a trabajar con Scott Frank luego del éxito de la serie “Gambito de dama”; yde Sam Esmail (creador de series como “Mr. Robot” y “Homecoming”), con Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon y Mahershala Ali.En el terreno de las series y el streaming la competencia será furiosa. Habrá, claro, muchos regresos de títulos populares (); pero también historias nuevas:(Apple TV+), regreso del equipo conformado por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman (“Band of Brothers”) para una historia que transcurre en la Segunda Guerra Mundial y con Dee Rees y Cary Fukunaga entre los directores;Amazon Prime Video), sobre un grupo de rock de la década de 1970 con Riley Keough y Sam Clafin;(Disney+), nueva propuesta de Marvel centrada en la figura de Nick Fury (Samuel L. Jackson); y(Disney+), otra incursión en el universo de “Star Wars” con Rosario Dawson como protagonista.