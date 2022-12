"Borraron la memoria de nuestros hijos", dijo un padre de Cromañón sobre el local

Chaparro confía en que la expropiación permita crear un espacio en recuerdo de las víctimas. / Foto: Maxi Luna.

Cuando ingresó en 2019 el padre de David notó que habían sacado huellas de los jóvenes que murieron allí. / Foto: Maxi Luna.

, la única persona afectada por la masacre de Cromañón que pudo volver a entra al boliche tras la fatídica noche del incendio, contó a Télam quey dijo que conLeonardo es el padre de David, un adolescente de 14 años que murió asfixiado el 30 de diciembre de 2004 en el boliche de Once por la fatal combinación de sobreventa de entradas, emanación de gases tóxicos del techo en combustión y la puerta de emergencia cerrada durante un recital de Callejeros.- que para ellos quizás eran basura- pero nunca nos hicieron caso, por eso cuando me enteré que estaban haciendo obras, me agarró 'el raye' y salí de mi trabajo con una masa y un cortafierro", contó.Y añadió:Tras negociar con la autoridad policial,"Al ingresar vimos que no había nada, ni el escenario, ni la barra, ni las banderas que todavía estaban en la pericia ocular de 2012. Habían limpiado con una hidrolavadora las marcas de manos en paredes y todas las pertenencias de los chicos ya no estaban. Después supimos que las habían tirado en dos volquetes, borrando la memoria de nuestros hijos", aseguró sobre lo ocurrido a fines de marzo de 2019.Cinco meses antes de que Chaparro decidiera irrumpir en el lugar, el TOC 24 le había devuelto las llaves del inmueble a Rafael Levy, su propietario, que en 2012 fue condenado a cuatro años y medio de prisión por incendio culposo calificado, pena confirmada por la Cámara al año siguiente.A mi hijo lo encontré con una sola zapatilla, ni el short ni la remera. En algún rincón de Cromañón habrán quedado esas pertenencias y así le pasó a cientos de chicos", dijo.Del sitio de la memoria que se va a construir allí según dispone la ley de expropiación aprobada por el Congreso,Por el incendio de Cromañón el entonces jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra fue destituido en 2006 en el marco del juicio político que se le inició en la Legislatura, aunque no prosperaron las denuncias judiciales.En cambio, en 2009Fabiana Fiszbin y Ana María Fernández fueron encontradas culpables de incumplimiento de los deberes de funcionario público y los integrantes de Callejeros, el comisario Miguel Belay y el funcionario Gustavo Torres fueron absueltos.En 2011--y achacó esa misma figura a los integrantes de Callejeros-- y de incumplimiento a omisión de los deberes de funcionario público.