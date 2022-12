Encontrar al nieto 132 refuerza la idea de "seguir peleando por las causas nobles"

Estela de Carlotto en conferencia de prensa de este miércoles / Foto: Raúl Ferrari.

El, afirmó que la restitución de la identidad del nieto recuperado 132 refuerza la idea de "seguir peleando por las causas nobles" y"."Son esas noticias que te siguen reforzando la idea de que las luchas cuestan mucho, que se llevan vidas y que, cuando hay una causa noble, ideas y gente convencida, los objetivos se cumplen", afirmó De Pedro en declaraciones formuladas en la mañana de este jueves a la FM Radio Con Vos.Este miércoles, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron en conferencia de prensa la restitución de la identidad del nieto recuperado 132 Juan José Morales hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán.En tanto, el pasado 22 de diciembre la presidenta de la Asociación Estela de Carlotto también celebró la restitución de la identidad del nieto recuperado 131 , hijo de Lucía Nadin y Aldo Quevedo."Encontrar al nieto 132 o, como pasó el otro día, al nieto 131 son esas bocanadas de aire, el empuje y la señal que hay que seguir peleando por las causas nobles y que Argentina puede seguir resolviendo los problemas del pasado", subrayó De Pedro.En ese sentido, ponderó el ejemplo de las Abuelas, las Madres de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS de "no rendirse", y destacó que mantuvieron "durante tantos años" su lucha mientras que aún continua la búsqueda de "aquellos nietos y nietas que todavía no conocen su identidad"., remarcó el ministro.Asimismo, sostuvo que"El optimismo y la esperanza es lo que se necesitamos los argentinos. La desilusión, la tristeza y la amargura es lo que siempre pregonaron algunos sectores del poder. Cuando el pueblo no tiene alegría o esperanza, se rinde. El ejemplo que nos transmiten las Abuelas y las Madres es luchar, tener objetivos claros, metodología y paciencia", concluyó 'Wado' De Pedro.