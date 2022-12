Gerónimo Rulli: "Ser argentino no lo cambiaría por nada en el mundo"

"Ser argentino no lo cambiaría por nada en el mundo", afirmó Rulli VER VIDEO

El arquero Gerónimo Rulli, uno de los campeones del Mundo en Qatar 2022, expresó este jueves su orgullo de ser argentino y afirmó que no lo "cambiaría por nada en el mundo"."Nosotros vivimos el fútbol de esta manera. Tenemos la sangre caliente para lo bueno y para lo malo. Yo no lo cambiaría por nada en el mundo", aseguró Rulli en una conferencia de prensa que brindó en su club, Villarreal, junto a su compañero Juan Foyth."Eso nos diferencia. Por eso siempre es bueno tener un argentino en el equipo, por la forma cómo vivimos el futbol, somos competidores natos. Cada vez que juega la Selección el país se paraliza y no hay grietas políticas. Lo único que quiere el pueblo es que el equipo lo represente y creo que nosotros lo conseguimos", agregó el platense.Por su lado, Foyth coincidió con su compañero ante la consulta de un periodista español por la "locura" del fútbol argentino y la "presión" con la que convive el futbolista."Desde chiquitos estamos acostumbrados a ese apoyo, a la presión y también a las críticas. Es la intensidad que nos caracteriza", remarcó el defensor.Ambos coincidieron en el "inolvidable" título Mundial conseguido con el seleccionado en Qatar 2022 y expresaron su alegría por "el sueño cumplido".Tanto Rulli como Foyth regresaron el miércoles a Villarreal y están a disposición del entrenador Quique Setién para el partido del sábado contra Valencia, que coincidirá con la reinauguración del estadio de La Cerámica luego de siete meses cerrado por remodelaciones.