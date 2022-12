Ancelotti: "Decir que Messi es el mejor de la historia no va a salir de mi boca"

Ancelotti fue cauto con Messi (AFP).

"Como Leo no hay ninguno igual", afirmó Ter Stegen sobre Messi

Ter Stegen elogió a Messi (AFP).

El entrenador italiano de Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este jueves que Lionel Messi "es un gran futbolista" pero no lo consideró como "el mejor de la historia" ya que cada época "tuvo y tendrá jugadores importantes".", respondió Ancelotti ante la consulta relacionada a la última conquista del argentino en el Mundial de Qatar 2022."Cada época tuvo, tiene y tendrá jugadores importantes y decir que Messi ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca", agregó el experimentado DT italiano, de 63 años.; no he visto a (Alfredo) Di Stéfano pero sí a (Diego) Maradona y (Johan) Cruyff", completó Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido que disputará el viernes Real Madrid contra Valladolid, por la Liga española.En otro tramo, Ancelotti afirmó que el club "merengue" no realizará contrataciones en el mercado de invierno europeo.El arquero alemán del Barcelona, Marc Ter Stegen, dijo este jueves que ", se merece todo esto y que tenga la satisfacción que siempre necesitaba", al opinar sobre la consagración de Lionel Messi como campeón del mundo en Qatar."Creo que no hay ninguno igual que Leo, se merece todo esto y que tenga la satisfacción que siempre necesitaba. Para mí no hay debate sobre el tema", dijo el arquero en una entrevista con el diario español Mundo Deportivo.En otro orden, Ter Stegen se refirió al papel de la selección de Alemania en el Mundial de Qatar, en donde quedó eliminada por diferencia de gol."Creo que como equipo podríamos haber hecho algo más, en el primer partido sobre todo, que lo teníamos súper controlado y acabamos perdiendo 2-1 contra Japón", analizó el guardameta.Ya teníamos necesidades y después de perder ya fue más difícil. Después teníamos que jugar contra España, que tiene un gran equipo. Al final, por poco -y por España- quedamos eliminados", sostuvo el arquero, quien fue suplente de Manuel Neuer en la selección germana.Con respecto al Barcelona y la vuelta a la competencia en la Liga española, el arquero dijo que "el grupo está muy bien, con muchas ganas".. Ahora estamos todos al mismo nivel y estamos muy bien", señaló Ter Stegen.El conjunto "culé" recibirá el sábado al Espanyol, en el clásico catalán, y en ese aspecto Ter Stegen dijo que "es un derbi y todo el mundo sabe lo que significa: nosotros vamos por todo", concluyó.