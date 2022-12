El incendio forestal en Tierra del Fuego está contenido pero no controlado

Incendio forestal en la zona central de Tierra del Fuego. / Foto Gustavo Molfino

La provincia ya destinó unos $230 millones en la contratación de dos aviones hidrantes y un helicóptero que sobrevuelan la zona arrojando agua

Combaten los incendios en Tierra del Fuego. / Foto Gustavo Molfino

Los bomberos luchan contra el fuego en el sur. / Foto: Cristina Urrutia

El incendio forestal en la zona central de Tierra del Fuego cumple este jueves un mes desde que fue declarado yde las llamas que ya afectaron a más de 9 mil hectáreas de bosque nativo.Según informó el Gobierno fueguino, el estado del incendio en la reserva natural “Corazón de la Isla”, a unos 50 kilómetros del municipio de Tolhuin, sigue siendo “contenido”, es decir acotado a un perímetro definido, pero todavía no se encuentra “controlado” debido a la aparición continua de focos secundarios.El último parte oficial sobre el siniestro indica el hallazgo de “puntos calientes” en cuatro de los seis sectores en que se encuentra dividida la zona de fuego, mientras que en dos de ellos se trabaja para que las llamas permanezcan circunscriptas al perímetro y no se extiendan a otros lugares.Desde que la provincia solicitó la ayuda del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, 100 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) enviados desde distintas partes del país trabajan en el lugar.A ellos se le suman integrantes de la Dirección Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios, guardaparques provinciales y miembros de Defensa Civil, Policía provincial y Federal, y la Armada Argentina.Además,, utilizando como base un aeródromo de Tolhuin.Los aviones fueron contratados a la empresa Helicópteros del Pacífico con sus “respectivas tripulaciones, elementos necesarios para la operación, mecánicos, personal de apoyo y seguros”, según información oficial, mientras que el helicóptero fue alquilado a la firma Agropecuaria Litoral.Las contrataciones se realizaron al amparo de una ley de emergencia ambiental por incendios forestales sancionada por la legislatura fueguina el 7 de diciembre, y que rige hasta el 30 de junio de 2023.La norma habilita a utilizar hasta $2 mil millones de fondos públicos para financiar el combate del fuego, con lo que el alquiler de las aeronaves ya insumió el 12% de ese monto.Por otra parte,En esa línea, la administración del Parque Nacional Tierra del Fuego amplió la prohibición al uso de “anafes, garrafas, calentadores u otros elementos de combustión dentro de las áreas de uso público” de la reserva natural ubicada en la ciudad de Ushuaia.Sobre la causa judicial que investiga el origen del incendio en “Corazón de la isla”, fuentes judiciales informaron este jueves que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolverá el conflicto surgido a partir de la excusación presentada por el juez de Competencia Ampliada de Tolhuin, José Pellegrino, para seguir interviniendo en el caso.Pellegrino se excusó de continuar al frente de la investigación con el argumento de que una medida de prueba solicitada por la fiscalía involucra a un ex cliente suyo cuando ejercía la profesión de abogado de manera independiente.La reserva natural cercana a Tolhuin está conformada por bosques milenarios de lengas, fauna autóctona y un complejo sistema de lagos y lagunas de enorme valor ambiental.