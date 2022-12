"Con jugadores de gran talento corremos siempre el riesgo de perderlos"

Enzo Fernández con la camiseta argentina.

Benfica le ofrece mejorar el contrato a Enzo Fernández

El alemán Roger Schmidt, entrenador de Benfica, de Portugal, admitió este jueves que con "jugadores de gran talento", como el argentino Enzo Fernández, siempre se corre "el riesgo" de perderlos en un mercado de pases.", manifestó Schmidt sobre la situación de EnzoFernández, pretendido por varios clubes europeos que están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión.En la previa del partido del viernes ante Braga, como visitante, por la Liga de Portugal, el DT de Benfica destacó, en conferencia de prensa, la actitud de Fernández y también de Nicolás Otamendi que ya están a disposición luego de conquistar la Copa del Mundo con el seleccionado argentino.", valoró el alemán."Vinieron con predisposición y en buena forma. Ya se entrenaron con el equipo y están muy motivados", agregó Schmidt.", remarcó.y regresar antes del próximo partido que será el viernes 6 de enero."Somos un equipo de fútbol profesional y las reglas son para todos los jugadores. Es importante que descansen entre los partidos y no habrá excepciones", afirmó.Con catorce fechas disputadas, Benfica es el líder invicto de la Liga de Portugal con 37 puntos con cinco de ventaja sobre Porto.Benfica de Portugal ofreció al mediocampista argentino campeón del mundo Enzo Fernández una mejora "sustancial" en su contrato con el objetivo de que el futbolista no emigre a otros clubes importantes de Europa como el Chelsea o el Liverpool de Inglaterra.Según revela el diario británico The Times, "el club y su presidente, Rui Costa, tratan de convencer a Enzo Fernández de que resista hasta junio a los cantos de sirena que le llegan desde fuera de Portugal".para hacerse del argentino que fue premiado como el mejor jugador joven del Mundial Qatar 2022.En ese marco trascendió que el agente del jugador mantuvo una reunión con Rui Costa en la que el presidente dAdemás en Portugal quieren elevar la cláusula de rescisión en 80 millones de euros, aunque podrían "permitirle" a Fernández irse por un precio mucho menor al final de temporada.