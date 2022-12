Rosario: balearon un canal de TV, una cárcel y la sede de Asuntos Penitenciarios

Una nueva balacera se produjo en Rosario. / Foto: Sebastián Granata

Sin heridos

Repudiamos el nuevo ataque registrado minutos después de las 21.30 contra el frente de Televisión Litoral por desconocidos que desde un auto dispararon en movimiento y mientras estaba un patrullero policial en la puerta del multimedios.

Leé el comunicado👉https://t.co/1twGmWkY9t pic.twitter.com/QgAwJ0YYUB — Sindicato de Prensa Rosario (@spr_prensa) December 29, 2022

Segunda balacera

El frente de la Televisión Litoral, del Complejo Penitenciario de zona oeste y de la sede de Asuntos Penitenciarios de Rosario fueron atacados a balazos en un lapso de dos horas, informaron fuentes judiciales.Los investigadoresagresor.El primero de los ataques, ocurrido cerca de las 21.30, tuvo como blanco la sede de Televisión Litoral de Rosario, situada en Presidente Perón al 8100, donde funcionan Canal 3, Radio 2, Rosario3 y las FM Vida y Plus y que había sido baleada el pasado 12 de este mes por delincuentes que dejaron en el lugar un mensaje mafioso vinculado al narcotráfico.Esta vez, los atacantes pasaron a bordo de un Fiat Palio rojo y, sin detener la marcha, efectuaron al menos ocho disparos sin provocar heridos.En tanto, a las 22 y a las 23.30 fueron baleadas, respectivamente, una cárcel de la zona oeste rosarina y la sede de Asuntos Penitenciarios, que tambiénSobre el ataque al canal, las fuentes informaron que gracias a las cámaras de seguridad se pudo identificar el vehículo utilizado por los tiradores, que más tarde fue encontrado incendiado.Los voceros detallaron que los balazos impactaron contra la fachada del canal, uno de ellos en la garita de portería, donde trabaja personal de seguridad las 24 horas, aunque no hubo heridos.Los pesquisas que acudieron al lugar secuestraron ocho vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán sometidas a peritajes, añadieron los informantes., tal como se dispuso el pasado 12 de diciembre, tras un primer ataque mafioso a la misma sede.Los oficiales debieron replegarse contra el patrullero en medio de la balacera y, una vez que cesaron las detonaciones, reportaron el caso e iniciaron las tareas de rigor y se hizo presente personal de la fiscalía de turno.A su vez, desde el canal se informó que los delincuentes dispararon contra el edificio minutos después de que se retirara la gente que trabaja en las emisiones nocturnas, por lo que no descartan que se trate de un hecho premeditado.Sobre el Fiat Palio en el que se movilizaban los tiradores, los voceros detallaron que fue encontrado en el pasaje Cerrillos, del barrio Vía Honda, parcialmente incendiado.El Sindicato de Prensa de Rosario sostuvo que "continuará exigiendo con vehemencia al gobierno provincial las acciones concretas que hagan cesar la violencia que ponen en riesgo la vida de lxs trabajadorxs".Desde Televisión Litoral emitieron un comunicado en el que manifiestan su "preocupación por este nuevo ataque a un medio de comunicación, lo que sin dudas afecta la libertad de prensa, así como por la situación en general que atraviesa la ciudad de Rosario, donde la violencia impone sus códigos y complica la vida cotidiana de las personas que la habitan".El comunicado hace referencia al pasado 12 de diciembre, cuando el multimedio sufrió un primer ataque a balazos en el que los responsables dejaron un mensaje destinado a cabecillas de bandas narcos que operan en Rosario.El cartel fijado en la puerta decía: "Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC (Agencia de Investigación Criminal) porque vamos a matar a un policía todos los días".Y añadía: "Dejen de batir la cana y dejen de confinar a los pibes en pabellones chicos, dejalos subir a los pabellones, con la mafia no se jode".Sobre la segunda balacera, las fuentes dijeron que se registró minutos después de las 22 en la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) y la cárcel de mujeres, situadas en el edificio de boulevard 25 de Febrero al 7800, en la zona oeste de la ciudad.En ese caso, el ataque fue cometido por una persona que disparó contra la fachada y escapó a pie.Según las fuentes, el jefe de seguridad de la unidad penitenciaria identificó a un hombre de remera rosa como el tirador y dijo que estaba solo y se retiró a pie.Del parte policial surge que se detectó un impacto de bala en las rejas del acceso a la cárcel, en la que en mayo pasado estuvo detenidoFinalmente, el tercer ataque se produjo a las 23.30 en las oficinas de Asuntos Penitenciarios, ubicadas en Pellegrini y Alsina, que también fue blanco de balaceras anteriores.Si bien se desconoce la mecánica del hecho, los agentes se sorprendieron al encontrar esta mañana un impacto de bala en la puerta del lugar y tras diversas averiguaciones determinaron que el disparo se había producido anoche.Se trata de la tercera balacera en lo que va del 2022 contra esa sede, ya que el primer episodio ocurrió el 24 de enero, cuando delincuentes dispararon y dejaron un mensaje intimidatorio que decía "si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona".Más tarde, el 10 de mayo último, delincuentes volvieron a balear el lugar aunque sin dejar ningún mensaje.