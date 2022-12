Juan José Morales, nieto restituido 132: "Fue un camino difícil, pero que tiene su recompensa"

Juan José Morales es hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán / Foto Raul Ferrari

Búsqueda de respuestas

Juan José Morales, el nieto 132 que recuperó su identidad como hijo de Mercedes del Valle Morales Romero, detenida-desaparecida en 1976 en Tucumán, aseguró que conocer su verdadera historia "fue un camino difícil" pero "tuvo su recompensa" ."Son muchas sensaciones: fue un camino difícil pero tiene su recompensa. Llegué a conocer mi identidad y recuperar lo que en su momento me quitaron", aseguró Juan José en declaraciones a El Destape Radio.El miércoles, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron en conferencia de prensa la restitución de la identidad del nieto recuperado 132 luego de que el juzgado federal Nº1 de Tucumán confirmara que no es hijo de la familia que lo crío como propio., subrayó.Juan José recordó que lo primero que supo fue quién era su madre y que, gracias a eso, pudo conocer a su familia materna "desde hace más de trece años" aunque aún busca la identificación de su padre biológico y "toda la información" posible sobre su madre."Desde 2004 estaba esperando el día para recuperar mi identidad que finalmente se produjo después de un ADN negativo con la familia que me crió", afirmó.En ese sentido, llamó a que todas las personas "que tienen dudas que busquen las respuestas porque vale la pena" y sostuvo que "sería bueno que los que tengan información se acerquen a brindarla" aunque sea de forma anónima."Hay mucha gente que mantiene aún el silencio en muchas cosas porque es un tema difícil y muy doloroso. Eso uno lo entiende, pero vamos a seguir luchando con paciencia, tratando de que la ansiedad no nos gane y sin bajar los brazos", subrayó.Y completó: "Las Abuelas son mujeres luchadoras por conocer la verdad de tantas personas, por encontrar a sus nietos y a sus seres queridos que la historia negra del país les arrebató. Es la lucha de muchos y estoy muy agradecido con ellas por todo lo que me han ayudado".