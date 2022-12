El nuevo gobierno ultraderechista de Netanyahu está listo para asumir

Benjamin Netanyahu, listo para asumir en Israel. Foto: AFP

Benjamin Netanyahu se preparaba este jueves para asumir otra vez como primer ministro al frente del Gobierno más religioso y ultranacionalista de la historia de Israel, queEl nuevo Gobierno de Netanyahu, pese a ser ilegal según el derecho internacional y a que la mayoría de los países la ve como un obstáculo para la paz en la región.La coalición de Gobierno entranteque según sus críticos podría poner en peligro las instituciones democráticas del país.Netanyahu es el primer ministro con más años de servicio en el país, ya que ocupó el cargo desde 2009 hasta 2021 y en la década de 1990.El año pasado, luego cuatro elecciones sin un claro ganador,y consiguieron la mayoría parlamentaria necesaria como para formar Gobierno y sacarlo del poder.Esa coalición se rompió en junio pasado, y Netanyahu y sus aliados ultranacionalistas y ultraortodoxos obtuvieron una mayoría parlamentaria en las elecciones de noviembre.en el Parlamento antes de la jura formal del Gobierno.Su discurso fue interrumpido repetidamente por abucheos de los líderes de la oposición, quienes en ocasiones gritaron “débil”.“Miembros de la oposición: perder en las elecciones no es el fin de la democracia, esta es la esencia de la democracia”, les dijo Netanyahu, informó el diario Times of Israel.de línea dura dominado por colonos de Cisjordania, dos partidos ultraortodoxos y su partido nacionalista Likud.Analistas dicen queincluidos Estados Unidos y la comunidad judía estadounidense.El Gobierno de Netanyahu publicó el pasado miércoles su plataforma, que afirma que “el pueblo judío tiene derechos exclusivos e indiscutibles” sobre la totalidad de Israel y los territorios palestinos y avanzará en la construcción de asentamientos en la Cisjordania ocupada.algo que se espera genere una fuerte oposición internacional al destruir cualquier esperanza de que los palestinos puedan fundar el Estado propio que anhelan desde hace décadas.La inmensa mayoría de la comunidad internacional considera que la creación de un Estado palestino es la mejor fórmula para lograr la paz.Desde hace años,Los anteriores Gobiernos de Netanyahu fueron firmes defensores de la construcción o ampliación de asentamientos de Israel en Cisjordania, y se espera que eso se acelere bajo la gestión entrante.Israel capturó Cisjordania en 1967 y Jerusalén este en una guerra contra países árabes.Desde 1967, Israel ha construido allí decenas de asentamientos judíos que ahora albergan a unos 500.000 israelíes que viven junto a unos 2,5 millones de palestinos.y un obstáculo para la paz con los palestinos.Estados Unidos ya ha advertido al Gobierno entrante que no tome medidas que puedan socavar las esperanzas de establecer un Estado palestino independiente.En Jerusalén, afuera del Parlamento, varios miles de manifestantes ondearon jueves banderas de Israel y del Orgullo y corearon “no queremos fascistas" en el Gobierno.A principios de esta semana, dos miembros del Partido Sionista Religioso dijeron que promoverían una enmienda a la ley contra la discriminación del país que permitiría a las empresas y los médicos discriminar a la comunidad LGBTQ sobre la base de la religión.Esos comentarios, junto con la postura ampliamente anti-LGBTQ de la coalición gobernante, han generado de que el nuevo Gobierno revierta sus limitados derechos. Netanyahu ha tratado de disipar esas preocupaciones prometiendo que no lo hará.que ahora volverá a ser líder de la oposición, dijo al Parlamento que entregaba al nuevo gobierno “un país en excelentes condiciones, con una economía fuerte, con mejores habilidades defensivas y una fuerte disuasión, con uno de los mejores clasificaciones internacionales de la historia”.“Trata de no destruirlo. Volveremos pronto”, dijo Lapid a Netanyahu.