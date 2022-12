Hugo Ibarra firmará contrato como técnico de Boca por un año

Hugo Ibarra, campeón con Boca en el último torneo oficial, renovará su contrato con el Xeneize en los próximos días / Foto: Victoria Gesualdi.

El futuro de Rossi

El arquero Agustín Rossi puede negociar su pase como jugador libre en enero y se acerca al Flamengo de Brasil / Foto: Gustavo Amarelle.

, mientras los futbolistas Frank Fabra y Luis Advíncula tienen licencia hasta el lunes 2 de enero próximo y por ello no participan de esta segunda parte de la pretemporada junto al resto del plantel en Ezeiza.Allegados al técnico dijeron a Télam quey la información oficial a través de las redes sociales de la institución., luego de la eliminación de su equipo ante Corinthians, de Brasil, por penales, en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2022.Tres días después fue respaldado por la dirigenciay ahora, luego de conseguir a fines de octubre de este año el titulo de la Liga Profesional, seguirá siendo el técnico en la próxima temporada.En tanto los defensoresjunto a sus familias y con permiso del club, razón por la cual no están en la segunda parte de la pretemporada que el plantel realiza desde el martes por la tarde y hasta el viernes próximo en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza.En el doble turno de este miércoles, exceptuando a los mencionados Fabra y Advíncula, ya que el volante Martín Payero recibió el alta tras haber estado aislado por coronavirus,El mediocampista, que era el último de los afectados por Covid -ya habían estado contagiados también el propio Ibarra, Esteban Rolón, Sebastián Villa, Carlos Zambrano y Alan Varela-,Luego de las fiesta de Fin de Año, quien viene de destacarse a préstamo en Tigre.El cuerpo técnico lo piensay es por eso que no aceptó que sea cedido otra vez al club de Victoria.Por su parte,ya que su contrato vence el 30 de junio del año próximo y por ello seis meses antes, es decir a partir el 1 de enero quedará habilitado formalmente para negociar como "jugador libre" aunque pueda seguir en el "xeneize" hasta mitad de año.y hasta aquí, según insistentes rumores, habría un firme interés de parte de Flamengo de Brasil.el vínculo sería por 4 años y pasaría a ser uno de los mejores pagos del último campeón de América, que disputará en febrero el Mundial de Clubes. Allí se podría encontrar con el volante riverplatense Juan Fernando Quintero, sobre el que el "Fla" también posó sus ojos.Por la sucesión de Rossi, mientras tanto, el conjunto de la Ribera cuentaEn lo que respecta al resto del plantel,quien tiene una cláusula de salida ahora y su vínculo, como el de Rossi, también finaliza el 30 de junio de 2023.En cuanto a los partidos a realizarse en enero,en el mismo estadio donde jugo su último amistoso la selección nacional antes de disputar el Mundial en la goleada por 5 a 0 a Emiratos Árabes, dirigido justamente por un ex Boca Juniors: Rodolfo Arruabarrena.En Boca esperan una resolución para saber si podrá utilizar en ese encuentroy que son, con una fecha Sebastián Villa, Alan Varela, Advincula, Zambrano y Diego González (este último vence su vinculo con el club el próximo sábado y no se sabe si continuará).Mientras que con, todos después de la derrota ante la "Academia" por 2 a 1, por el Trofeo de Campeones disputado a principios de noviembre de este año en San Luis.Sin embargo, antes del choque por un nuevo título, el equipo azul y oro deberá disputary retornará el próximo dos de enero por la mañana en doble turno.