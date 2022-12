Vecinos y comerciantes harán una protesta en rechazo del Metrobús de Alberdi-Directorio

Vecinos y miembros de la Junta Comunal firmaron un documento contra la medida. Foto: Camila Godoy.

Vecinos y comerciantes de las Comunas 7, 9 y 10 porteñas realizarán el viernes una protesta en rechazo a obra del Metrobús anunciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las avenidas Alberdi y Directorio, al considerar al proyecto de "inconsulto, inútil y nocivo" para la zona.La movilización se hará a las 13 en la intersección de las avenidas Alberdi y Mariano Acosta -en el límite de los barrios de Floresta, Liniers y Parque Avellaneda- en contra del carril exclusivo para el transporte público que tendrá una extensión de 5,8 kilómetros."Alberdi no tiene problemas y si nos quitan el estacionamiento perjudican a los comercios y al barrio", señalaron las agrupaciones que organizaron la actividad en referencia a que la obra prevé la prohibición para dejar los autos en ambas aceras de las avenidas por la que circulará el Metrobús.En ese sentido, denunciaron que el Gobierno porteño incumple con la Constitución porque no ha dado participación en una obra que destruirá al comercio local, colapsará las calles laterales, no respeta zonas de protección histórica y saca árboles añosos"."Es un proyecto descabellado, inconsulto, inútil y nocivo con el único fin percibido de un negocio inmobiliario", afirmaron los vecinos y comerciantes a través de un comunicado.El corredor de mano única irá en sentido General Paz por Alberdi y hacia el centro por Directorio y, según anticiparon semanas atrás desde el Gobierno porteño, iba a comenzará a construirse en diciembre, algo que no ocurrió aún.Al respecto, los integrantes de la Junta Comunal 9 porteña de Juntos por el Cambio (JXC) y el Frente de Todos (FDT) firmaron una resolución en la que manifestaron el rechazo a la ejecución del Metrobus."Esta Junta considera que la obra que el Ejecutivo de la CABA intenta desarrollar no se encuentra entre las necesidades prioritarias de la Comuna 9", advirtió la nota que fue acompañada por los comuneros del JxC Hernán Poggi y Sabrina Quaglia y del FDT Lorena Crespo, Fabio Pirone y Juan José Chaves.