La guerra en Ucrania disparó el déficit de la balanza energética argentina

El déficit de la balanza comercial energética durante los primeros diez meses del año fue de casidebido a la importación de gas y gasoil a precios internacionales inéditos disparados por la guerra entre Ucrania y Rusia, según un reporte del Instituto de Energía de la Universidad Austral.El informe aportó datos actualizados a octubre y que arrojaron que en los primeros diez meses del año el déficit alcanzó un total de US$ 6.825 millones.De acuerdo al informe para los tres últimos meses del año es de esperar ungracias a la reducción de las importaciones de gas por la llegada de la primavera.No obstante, la cifra de los primeros diez meses del año contrastan los valores de 2021, ya que en el total del año pasado hubo un déficit de US$ 4.898 millones., director del Instituto de Energía, consideró que este resultado es consecuencia” además de la “toma tardía de medidas en ampliación de la infraestructura gasífera".A pesar de ese resultado negativo, durante 2022, las exportaciones fueron de 6 MMm3 en promedio, las mayores desde 2007 y con un comportamiento sostenido.El nuevo reporte remarcó el fuerte impacto negativo que tuvo para el país en 2022 la importación de gas natural, principalmente hasta julio, debido al incremento del precio del GNL a raíz de la invasión rusa a Ucrania y el corte de abastecimiento de gas a Europa por parte de Rusia.“Haciendo énfasis en el primer trimestre, observamos, que instaló un alto nivel de incertidumbre que se trasladó rápidamente a los precios”, indicó Carnicer en referencia al déficit de US$ 1.385 millones en junio y US$ 1.792 millones en julio.El informe también señaló que la falta de gas llevó a Argentina a tener que importar gasoil para abastecer a las centrales eléctricas, lo que afectó “fuertemente” el monto de las importaciones: "Al alza en los precios se suma la necesidad de suministro de gasoil a centrales por falta de gas".