Kicillof en Mar Chiquita: "En 2023 la disyuntiva es la derecha o son los derechos"

Kicillof participó de un acto en Mar Chiquita. /Foto: Prensa bonaerense.

El mandatario bonaerense habló de la dicotomía entre la derecha y los derechos. /Foto: Prensa bonaerense.

Estas obras que logramos reactivar con el impulso del Gobierno nacional habían sido paralizadas y abandonadas durante la gestión anterior y hoy se suman a las 12 viviendas que ya entregamos en la localidad de Vivoratá.



Esto es un Estado cercano y presente. pic.twitter.com/pj8LSF935g — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 28, 2022

Foto: Prensa bonaerense.

Una de las viviendas que entregó el gobernador. /Foto: Prensa bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este miércoles quey afirmó que, al encabezar un acto en el que entregó 100 viviendas en el partido de Mar Chiquita."La disyuntiva el año que viene es: la derecha o son los derechos de todos los argentinos y argentinas. Nosotros venimos a decir que los derechos que faltan son las obligaciones que tenemos", manifestó el gobernador bonaerense.En esa línea, Kicillof aseguró que "está claro y lo ven en este momento cuando estamos entregando estas viviendas, que hay un Estado presente" y dijo que, advirtió al encabezar el acto que se hizo en el parque municipal, en el que participaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; y la ministra bonaerense de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.El gobernador afirmó, asimismo, que la entrega de viviendas es "uno de los actos más emotivos que uno tiene cuando tiene la responsabilidad de ser parte del Gobierno" y manifestó que "no son solo viviendas, sino que son el sueño de familias de hogares"., sostuvo el gobernador y dijo que "las viviendas que estamos entregando hoy es por decisión política, por vocación de servicio, y por compromiso con nuestro pueblo".Estas viviendas, "que en el año 2015 estaban casi terminadas, el Gobierno anterior, monumento a la desidia, no las terminaron, ni tampoco quisieron hacerlo porque las había empezado Cristina, porque las había comenzado un gobierno peronista"., señaló y remarcó que "endeudaron a nuestro pueblo por los próximos 100 años, tomaron deuda después con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que hoy nos pone límites, nos dice que hacer".Kicillof pidió que "no nos olvidemos que al FMI lo trajo Macri, Vidal, Bullrich, Larreta y los jueces de la Corte Suprema que son parte del mismo armado político"., afirmó el gobernador.En esa línea, dijo que "por eso, cuando dicen que todos los políticos son iguales o que el Estado no sirve, yo quiero que cada uno de ustedes cuando les toque elegir piensen en estas viviendas que estamos entregando hoy", y "en las escuelas, en las rutas y en salud, en todo lo que hicimos y estamos haciendo"."Tenían plata y no pensaron en hacer o terminar viviendas, sino que pensaron en ponerla en la timba financiera, para dársela a los que tiene todo y no traerla al interior del país o de la provincia de Buenos Aires", sostuvo.En ese contexto, manifestó que: "pagaron a los medios, gastaron en pautas, publicidad, porque pensaban que iban a tapar la realidad, pero no lo lograron porque el pueblo sabe bien que dejaron deudas, problemas y eso que tenían plata"., advirtió el gobernador bonaerense.Asimismo, afirmó que "dijeron que si ganaban harían lo mismo, pero mucho más rápido y más profundo" y agregó que "en cuatro años nos dejaron con hambre, desempleo, más privaciones, más deudas y con el FMI adentro, eso quieren hacer, sacar derechos".Por su parte, el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, sostuvo, donde "hubo un gran crecimiento en la Argentina y luego vinieron estos muchachos que endeudaron al país"."Esto es parte del proyecto de país que queremos. Este proyecto político que lo encabeza en la provincia Axel, donde hay una necesidad hay un derecho", expresó el jefe comunal y manifestó que "al que no le toca la casa hoy puede sentirse tranquila porque estamos haciendo más casas que serán entregadas en los próximos años".