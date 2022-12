La química "Lego" y avances en la física cuántica, entre los Premios Nobel 2022

Los premios fueron entregados en diciembre en Oslo, Noruega / Foto archivo.

Premio Nobel de Física

El Premio Nobel de Física fue a los científicos Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger / Foto archivo.

Morten Meldal, Nobel de Química / Foto: AFP.

Premio Nobel de Química

Barry Sharples, Nobel de Química / Foto: AFP.

Carolyn Bertozzi, Nobel de Química / Foto: AFP.

Premio Nobel de Medicina

En el campo de la Medicina, fue premiado el investigador sueco Svante Pääbo / Foto: AFP.

Premio Nobel de Literatura

Annie Ernaux se convirtió en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 / Foto: AFP.

Premio Nobel de la Paz

El activista político bielorruso Ales Bialiatski, Nobel de la Paz / Foto: AFP.

Premio Nobel de Economía

En Economía, tres estadounidenses, Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig, obtuvieron el Nobel / Foto: AFP.

Nuevos desarrollos en química "click" o "Lego" que abren esperanzas en la lucha contra el cáncer, la forma de generar supercomputadoras sin que sean pirateadas, la secuenciación genómica del hombre de Neanderthal que dio lugar a una nueva disciplina, la paleogenómica, y las organizaciones que luchan por la paz entre Rusia y Ucrania fueron algunos de los galardonados este año con los Premios Nobel.Los premios fueron entregados en diciembre en Oslo, Noruega, en una ceremonia que valió la reflexión de la Nobel de Literatura, la francesa Annie Ernaux, quien notó "la solemnidad, la fastuosidad del premio" y declaró que la institución que lo entrega es "para los hombres" , algo que "se ve en el gusto por una tradición, la de los trajes". "Es duro decirlo, pero pienso que sí, los premios Nobel deben cambiar" , dijo la mujer de 82 años.El tradicional premio se otorga desde el 27 de noviembre de 1895 cuandofirmó su último testamento, donando la mayor parte de su fortuna a los científicos que logren avances en el campo de la Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y la Paz mundial.y son entregados todos los días 10 de diciembre, que es el día en el que murió Alfred NobelLos Nobel de Física, Química, Literatura y Economía los entrega la Real Academia de Ciencias de Suecia, mientras que el Instituto Karolinska entrega el de Medicina o Fisiología y el Comité Nobel del Parlamento Noruego el de la Paz.El Premio Nobel de Física fue a los científicos francés, el estadounidensey el austriaco, que se han especializado en la mecánica cuántica, la ciencia que describe el comportamiento de las partículas subatómicas; es decir, la física a las escalas más pequeñas posibles.Es que su trabajo podría allanar el camino hacia una nueva generación de potentes computadoras y de sistemas de telecomunicaciones imposibles de piratear.A la hora de reflexionar sobre este premio,, docente Instituto Balseiro e investigador CONICET, líder del grupo de Circuitos Cuánticos dentro del Grupo de Dispositivos y Sensores del Centro Atómico Bariloche, sostuvo que "era algo que tendría que haber ocurrido hace tiempo y celebro que haya llegado" "Creo que estamos viviendo un momento de mucho entusiasmo en la comunidad científica, por eso digo que el premio Nobel no es casual. Estamos en la era de las tecnologías cuánticas, de la segunda revolución cuántica", dijo a Télam.Y continuó: "Así como la comprensión del comportamiento del mundo microscópico dio lugar a desarrollos tan fundamentales como el transistor o el láser, cambiando así la vida de todas las personas para siempre, la aplicación de principios fundamentales de la mecánica cuántica como la superposición de estados o el entrelazamiento, está dando lugar a nuevos dispositivos que no tienen un análogo con algo cotidiano y en ese sentido es sumamente disruptivo", con implicaciones probables en la salud, la alimentación y la industria".El Premio Nobel de Química fue entregado a los investigadorespor sus contribuciones a la química "click", bautizada como química "Lego" por la forma en la que funciona.La Real Academia de las Ciencias de Suecia destacó la sencillez y eficiencia con la que sus investigaciones han contribuido a una mayor funcionalidad de la química "click" , la que permite que las moléculas se unan, como piezas de Lego, lo que puede redundar en el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer.Este reconocimiento fue valorado por la química e investigadora de Conicet María Sol Ballari, quien no se sorprendió por el galardón."El anuncio del Premio Nobel de Química de este año fue un hecho que para quienes trabajamos en el área era cuestión de tiempo. Barry Sharpless y Morten Meldal sentaron las bases de lo que hoy se convirtió en una química rutinaria para muchos: la Química Click, y Carolyn Bertozzi llevó esta química a un nuevo nivel, aplicándola en microorganismos vivos, definiendo así la Química Bioortogonal", dijo Ballari a Télam.En el campo de la Medicina, fue premiado el investigador sueco Svante Pääbo por haber logrado la secuenciación genómica del hombre de Neandertal a partir de lo cual se creó una nueva disciplina científica, la paleogenómica, lo que da una idea de la complejidad que lleva la configuración actual de la genética de los seres humanos actuales.La doctora en Ciencias Naturales e investigadora de Conicet Graciela Bailliet, explicó a Télam la relevancia de este trabajo: "En el momento en el que salió ese trabajo de secuenciación de los Neandertal (2010) fue impactante porque dio una idea de la complejidad que lleva la configuración actual de la genética de los seres humanos actuales".En cuanto al premio otorgado a la autora francesa Annie Ernaux , la Academia Sueca le reconoció "el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal".Y, según señaló el panel, por suque explora "una vida marcada por grandes disparidades en cuanto a género, idioma y clase".En tanto, el activista político bielorruso Ales Bialiatski , la organización rusa de derechos humanos Memorial y la organización ucraniana de derechos humanos Centro para las Libertades Civiles fueron los ganadores del premio Nobel de la Paz por su labor para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y demostrar la importancia de la sociedad civil en la construcción de la paz y la democracia, dijo el Comité del Nobel.Beliatski -encarcelado en su país-, la ONG rusa Memorial -disuelta por la Justicia- y el Centro para las Libertades Civiles (CCL) de Ucrania, fueron laureados por su compromiso en favor "de los derechos humanos, la democracia y la coexistencia pacífica"."El pueblo de Ucrania quiere la paz más que nadie en el mundo. Pero la paz para un país atacado no se consigue deponiendo las armas. Eso no sería paz, sino ocupación", dijo la directora del CCL, Oleksandra Matviichuk, en la ceremonia de entrega que se realizó en Oslo, en la que contó que tuvo que escribir su discurso a la luz de las vela, tras los ataques rusos contra infraestructuras energéticas del país.En Economía, tres estadounidenses,, obtuvieron el Nobel, conocido oficialmente como Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel.Los estudios de los tres investigadores fueron reconocidos por contribuir a 'mejorar significativamente el conocimiento y la comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente en un contexto de crisis.