Las muestras del 2023: de Van Gogh y Frida Kahlo a León Ferrari y Edgardo Giménez

Con una programación tan variada como espacios museísticos y expositivos, públicos y privados, de los distintos puntos cardinales del país, la agenda 2023 para el arte aún sin estar completa permite vislumbrar una oferta cultural que se renueva. Habrá una nueva edición de; una retrospectiva deen el Bellas Artes; otra que rescatará en el Parque de la Memoria la producción del artista español; una exposición dedicada aen el Museo de Arte Decorativo; y tres muestras inmersivas: la oficial demás las dedicadas aSi bien habrá que esperar a febrero para conocer la propuesta expositiva del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires muy atento al evento del que será sede en noviembre, o del Centro Cultural Kirchner y el Borges, entre otros espacios que están ajustando sus agendas o bien renovando sus instalaciones, como la Fundación Klemm que cerrará el 10 de febrero sus puertas culminando el homenaje a su creador, para volver renovada con nuevo premio y muestras no antes de julio.Entre lo más novedoso, lo inmersivo tendrá tres exposiciones: "Vida y obra de Frida Kahlo" que se inaugurará el 20 de enero en el Centro Convenciones de Buenos Aires ycreada desde el Museo Van Gogh de Amsterdam que podrá verse a partir del 24 de febrero en el Campo Argentino de Polo, mientras que Córdoba tendrá del 11 de marzo al 22 de abril aen el Centro de Convenciones Complejo Ferial de la ciudad mediterránea.Ahora bien, la temporada de verano arranca el 7 de enero con todo en el, de Mar del Plata, que presenta a la platense(1967) con su proyecto "¡Opi!", un recorrido instalativo entre diferentes piezas y materialidades referidos a recuerdos de infancia.También estará la artista plásticacon "Verde húmedo semiprofundo", una muestra que constituye el regreso a su ciudad natal con tres instalaciones que combinan arte, naturaleza y tecnología: "Invisible", "Termidor, después de Ian H. Finlay" y "Vida silenciosa". Además se verá "La prolongación de nuestra inercia", del marplatense(1996), que indaga sobre el movimiento a través de la transformación de la materia.En ciudad de Buenos Aires, la Sala PAyS deltendrá seis exposiciones en 2023: al artista chileno radicado en Franciacon "Jardines migratorios" y curaduría de Florencia Battiti, en el marco conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado en Chile; e "Historia natural", una exposición deque reflexiona sobre el modo en que la ciencia ordena los saberes, con curaduría de Jimena Ferreiro, ambas de abril a julio.De agosto a octubre tendrán lugar dos exposiciones individuales de artistas mujeres: "Memoria y tiempo" de la brasileñacon curaduría de Juliana Fontalva, y otra de la argentina Marcela Astorga. Entre noviembre y febrero de 2024 será el turno de "Nueva Babilonia", una retrospectiva de(España), que reúne 40 años de trabajo en torno al arte y al activismo con curaduría de Cuauhtémoc Medina y Virgina Roy, y laque explora la imaginación colectiva desplegada después del 2001, con un equipo curatorial liderado por Ana Longoni y Nicolás Cuello.Elcontinuará con su recientemente inauguradahasta agosto, en el 130 aniversario del primer campeonato del país, y luego irá abriendo partes de la muestra principal con la sala 1820-1853 para mediados de año, mientras programan una sobre el siglo XX, y otra de pintura historicista, y mantienen "Grandes éxitos", "Tiempo de Revolución" y "Panorama Cándido".La muestra conjuntay el Museo Histórico Sarmiento, de mayo a octubre, en un año en el que terminarán las refacciones edilicia en el tradicional espacio de San Telmo.En Salta, lo ferroviario viene de la mano de, que entre el 28 de agosto y el 25 de febrero ofrecerá una mirada sobre la construcción del recorrido que incluye el atractivo turístico internacional "Tren de las Nubes", única vía ferroviaria en uso que va hasta la frontera chilena, una obra emblemática nunca "expuesta" en sus más de 100 años desde el inicio de su construcción, con documentos, fotografías y testimonios que luego itinerará siguiendo el trazado férreo.A su vez,propone exposiciones temporarias dedicadas a. De marzo a junio podrá verse "Papeles antiguos: dibujos italianos del Museo Nacional de Bellas Artes", que reunirá más de cien obras del acervo realizadas por destacados artistas europeos como Guido Reni, Federico Barocci, Parmigianino, Giorgio Vasari, Giovanni Lanfranco, Peter Paul Rubens y Giuseppe Cades ., llegará por fin en abril, demorada por la pandemia y prevista para 2020, al Pabellón de exposiciones temporarias, curada por Cecilia Rabossi y Andrés Duprat. La muestra reflexiona y problematiza acerca de temas y preocupaciones presentes en la producción artística de Ferrari. Esa exposición estará en diálogo conEn julio se inaugurará "Alfredo Hlito: una terca permanencia", con curaduría de María José Herrera, que estará hasta octubre; y en agosto llegarácurada por Laura Malosetti Costa y Carolina Vanegas Carrasco, que reúne obra pictórica y gráfica del autor del "El despertar de la criada", disponible hasta noviembre, mes en que el museo será sede, nuevamente, del Premio Nacional a la Trayectoria, organizado por el Palais de Glace.Elinaugurará el 11 de marzo en el Hotel de Inmigrantes el "Archivo Lens" en base al trabajo de investigación de Francisco Lemus y Mariano López Seoane y el "Archivo Lamborghini" con Paola Cortes Roca y Agustina Pérez; y tras diez años de su última exposición en un museo argentino, la artista radicada en Francia, Marie Orensanz, expondrá "El fluir del pensamiento", desde el 1 de abril, en un recorrido de su trayectoria curada por Diana Wechsler.Además, en la misma fecha se conocerán los ganadores deljunto a la embajada de Francia en Argentina, que se realiza desde 2013, con 14 artistas seleccionados; y también tendrá lugar la muestra experimental "MAE+MCAV", a cargo de estudiantes de la Maestría en Artes Electrónicas, en Caseros, mientras que a partir de julio tendrá lugar la IV edición de Bienalsur en más de 25 países, presentándose en Argentina los proyectos de sitio específico de Jordi Colomer, Voluspa Jarpa, William Forsythe, entre otros.Elserá una de las sedes del ciclo, en el marco del cual expondrá muestras de Daniel Santoro, Catalina Chervin y Alberto Passolini. Además tendrá una histórica del escultor uruguayo Miguel Ángel Sugo radicado en la provincia, una nueva edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, la muestra colectiva “Síntomas y desplazamientos y una individual de Mariana Juárez.Por su parte elcontinuará todo el año con la muestra "Tercer ojo. Colección Costantini en Malba", pero inaugurará el 23 de marzo "Del cielo a casa. Cultura material argentina", una exposición con unos 400 objetos desde piezas de diseño y obras de arte que configuran una "cultura material argentina entre 1940 y el 2000 en diálogo con su imaginario político, social y afectivo", una curaduría colectiva que estará hasta el 12 de junio; exposición que conversará en paralelo con una muestra de la artista argentina Marcela Sinclair, curada por Nancy Rojas.El 7 de julio será el turno decuya producción se inscribe en una vertiente existencial relacionada con la espiritualidad interpretada a través del mito de la Sociedad Secreta Abakuá del viejo Calabar africano arraigado en Cuba; y el 3 de noviembre presentará "Cecilia Vicuña. Soñar el agua. Recrear la humedad en la tierra", curada por Miguel A. López, con la crisis medioambiental como centro y 90 obras de variados lenguajes artísticos.Elhomenajeará a la pionera del diseño argentino Lucrecia Moyano (Buenos Aires, 1902-1998), dibujante, pintora y decoradora, alumna de Leonie Matthis y Xul Solar, en una muestra compuesta por objetos del acervo del museo, de la artista y el archivo histórico, curada por Larisa Mantovani cuya producción se realizará de enero a marzo y estará expuesta de abril a diciembre; y descollará con la retrospectiva enfocada en el diseño de Edgardo Giménez y su "No habrá ninguno igual, no habrá ninguno", de junio a octubre.En La Boca,tendrá en abril el proyecto inaugural "El dorado", muestra conjunta con la Americas Society de Nueva York y el Museo Amparo de Puebla, que explorará ly metáfora de la identidad, y el espacio joven, Proa21, ofrecerá cuatro performances situadas, durante el verano y al aire libre. Y en proximidad, Adriana Bustos inaugurará en marzo su exposición individual "América" en el Museo Marco de La Boca.