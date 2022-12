Locura por las tres estrellas: desde el fibrón al borado con tutoriales, vale todo

Foto: Leo Vaca.

Con las propias manos

El fervor por las tres estrellas doradas, una por cada Mundial de fútbol que ganó la Argentina, comenzó apenas se consagró la 'Scaloneta' campeona con el dibujo del tercer símbolo en el avión que trajo a los jugadores de Qatar, siguió con los fibrones que pintaron las camisetas albicelestes durante los festejos, se inmortalizó luego en tatuajes y hasta se volvió bordado en prendas, gorras y regalos para las fiestas de Fin de Año gracias a los tutoriales de las redes sociales con millones de visualizaciones.Desde el domingo 18 de diciembre, cuando la Argentina se coronó por tercera vez campeona del mundo, irrumpió enUna de las primeras muestras de este fervor fue cuando comenzaron a multiplicarse las estrellas dibujadas a mano con fibrones dorados, azules o negros en las camisetas."Pinten con fibra la tercera estrella" o, fueron algunos de los mensajes que se repetían entre los usuarios de las redes sociales de la mano de los festejos que estallaron en todo el país.Pero el entusiasmo por agregar la insignia no quedó solo en las camisetas, sino que hasta el avión Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas que aterrizó con la Selección nacional en el aeropuerto de Ezeiza traía a la tercera estrella dibujada en su exterior., uno de los tres pilotos que devolvió a la Scaloneta a casa, junto a sus compañeros le había dibujado con tinta azul el símbolo al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Tras la movilización popular más grande de la historia del país para recibir a los jugadores, las tres estrellas también empezaron a eternizarse en antebrazos, torsos y piernas con tatuajes que surgieron de promesas.Con el paso de los días, las estrellas se hicieron bordado en camisetas del seleccionado, remeras viejas, gorras, viseras, sets de mates, bolsos playeros y botineros., indicó, diseñadora y bordadora.En diálogo con Télam desde su taller Bordarte Mass (@bordartemass), en el barrio porteño de Chacarita, la productora de indumentaria aseguró que "es toda una revolución el tema de la tercera estrella.".Ni bien la Argentina se consagró campeón en Qatar, a más de 13.000 kilómetros de distancia, Desiree "salió corriendo" a buscar las distintas versiones posibles del nuevo diseño del escudo de la AFA para ser de las primeras en tener todo listo una vez que se conociera el modelo definitivo.Desde entonces,Sobre la causa de este boom, Desiree consideró que "no se consigue la camiseta nueva o tiene un valor elevado, entonces están optando por bordar la tercera estrella. En algunos casos, lo que está sucediendo es que la camiseta que ya tienen posee un valor afectivo y quieren conservarla".Además de bordar, Desiree vende, la frase que dijo Lionel Messi luego del partido contra los Países Bajos y ya se convirtió en historia."Con los parches de '¿Qué mirá bobo?' ha sido una locura porque la gente se sintió súper identificada con la expresión", indicó la diseñadora y agregó que es uno de los motivos más pedidos junto con el escudo de la AFA.La alegría de ser campeones también llevó a que muchos argentinos y argentinas decidieran bordar con sus propias manos la tercera estrella siguiendo tutoriales que se volvieron virales.Tal es el caso de, quien subió en TikTok un"Yo no bordo, me tiré a la pileta y dije 'capaz la arruinó', pero tenía tantas ganas de ver la camiseta con las tres estrellas que lo intenté igual", contó a Télam Florencia sobre el detrás de escena del video viral.Con un hilo de coser, aguja, un bastidor, papel de calcar para replicar el patrón original y marcador al óleo dorado, Florencia mostró a todos sus seguidores la técnica para actualizar las camisetas.En su cuenta de TikTok @crush_4_nails, donde genera contenido sobre diferentes manualidades, la joven"No estaba muy convencida por el resultado del bordado, pero el video recibió tanto amor que estoy muy sorprendida. A todos les pareció una muy buena idea", concluyó.