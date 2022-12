Para el caso de enfermedades crónicas se podrán usar recetas por imagen

Ricardo Pesenti, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, dijo que desde esa entidad se ve "con buenos ojos el fin de esta modalidad" / Foto 123RF

Los pacientes de obras sociales y prepagas con enfermedades crónicas que venían utilizando las recetas de medicamentos confeccionadas en papel y enviadas como foto a través de medios electrónicos, ya sea por correo electrónico o vía Whatsapp, podrán continuar haciéndolo hasta el próximo 28 de febrero, según confirmó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona.



Es que la cartera sanitaria estableció ayer una excepción para esos pacientes luego de que entrara en vigencia la Resolución Nº 3622/2022 el pasado lunes, que dejaba sin validez de manera general la presentación en la farmacia de prescripciones confeccionadas en papel por profesionales médicos y enviadas como foto o escaneadas.



"Es para no interrumpir tratamientos y en momento de vacaciones en el que no es fácil encontrar turnos con los profesionales de salud, extender la posibilidad de dispensar medicamentos, exclusivamente para los que venían utilizando y para tratamientos crónicos", explicó esta mañana la funcionaria al dialogar con la prensa acreditada en Casa Rosada.



Tarragona indicó que, desde la cartera de Salud, se alienta el uso de recetas electrónicas y digitales, y reiteró que la modalidad que dejará de ser válida es la que fue habilitada excepcionalmente al inicio de la pandemia que consistía en el envío de una foto de una "receta papel" a través de Whatsapp o correo electrónico.



Sin embargo, esta medida no alcanzará a pacientes de enfermedades crónicas, quienes podrán seguir utillizando ese formato hasta fines de febrero próximo.



"Lo que acaba de anunciar el Ministerio a través de la resolución que se publicó esta semana es que dejan de ser válidas las fotos de las recetas, que no son las recetas digitales. Siguen vigentes todas las modalidades de recetas digitales y electrónicas que se vienen utilizando en la mayoría de las provincias, en todos los financiadores públicos, en el sector público, y en la mayoría de los financiadores de la seguridad social", explicó Tarragona sobre la medida anunciada esta semana.



La modalidad de receta-foto se "instaló como una excepción, para aquellos que no podían movilizarse durante aislamiento social, preventivo y obligatorio" establecido en la fase más aguda de la pandemia, indicó.



La medida, adoptada en consenso con los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones, coincidió con la constatación de diversas irregularidades, entre ellas, la compra de medicamentos en varias farmacias con la misma foto receta y hasta recetas con fechas adulteradas digitalmente.



Por su parte, Ricardo Pesenti, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, dijo que desde esa entidad se ve "con buenos ojos el fin de esta modalidad".



"La población que la estaba usando era muy pequeña y estábamos viendo desvíos y muchas complicaciones, tanto administrativas como desde el punto de vista del acceso a medicamentos con seguridad. Es necesario avanzar en receta digital y en receta electrónica, que no son una foto", estimó.



En tanto, desde el Ministerio de Salud explicaron que los médicos que atiendan de modo particular o a través de una empresa de medicina prepaga que no cuente con un sistema electrónico, deberán volver a prescribir a través de la receta papel tradicional y que la misma será recibida sin inconvenientes en la farmacia correspondiente.