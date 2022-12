Chelsea se suma al interés por Enzo Fernández

Enzo Fernández se consolidó en el Benfica y en el seleccionado argentino (@SLBenfica).

Julián Álvarez entró con el pie derecho en el Manchester City (AFP).

Kevin De Bruyne: "Julián Álvarez ya llegó maduro al 'City'"

Chelsea, de Inglaterra, se sumó este miércoles al interés por el mediocampista argentino Enzo Fernández y aseguran que está dispuesto a pagar a Benfica la cláusula de rescisión de 120 millones de euros.El campeón del Mundo con el seleccionado argentino y elegido mejor jugador joven de Qatar 2022Según el portal inglés Evening Standard, Chelsea está "listo" para pagar la cláusula de rescisión del fútbolista, de 21 años, y ya le comunicó su intención a Benfica.El monto a pagar por el club que pretenda sacar a Fernández de Benfica es de 120 millones de euros y Chelsea está dispuesto a desembolsar esa cifra récord para un jugador argentino.Plate, que en caso de realizarse la operación recibiría 30 millones de euros.Mientras tanto, Enzo Fernández se entrena en Benfica luego de los días de descanso y festejo en la Argentina y el viernes podría jugar en el partido contra Braga, como visitante, por la 14ta fecha de la Liga de Portugal.El mediocampista belga Kevin De Bruyne, una de las figuras del Manchester City de Inglaterra, dijo este miércoles que Julián Álvarez "ya llegó maduro" al equipo, a diferencia de otros futbolistas provenientes de Sudamérica.", explicó el belga en declaraciones al diario Marca de España."Me alegro por él, es un chico muy simpático y muy tímido. Pero puede llamarse a sí mismo campeón del mundo, ¡Así que se sentirá genial!", valoró.De Bruyne no tuvo el Mundial esperado, al igual que su seleccionado, y quedó afuera en la primera ronda con el sorprendente Marruecos, Croacia y Canadá.Sin embargo, el mediocampista es uno de los mejores de la Premier League y domina desde hace varias temporadas en su posición.Por último, De Bruyne continuó: "Su inglés no es tan malo y venir de Argentina a Inglaterra es un mundo completamente distinto, así que creo que. Me alegro por él".Julián Álvarez llegó hace seis meses desde River, donde era el goleador bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, y sus labores le permitieron tener más minutos de los pensados al compartir puesto con el noruego Erling Haaland.El argentino también sorprendió con su capacidad ofensiva en el Mundial de Qatar, donde marcó cuatro goles entre Polonia, Croacia (2) y Australia.