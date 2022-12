Teresa García advirtió que "tenemos en peligro la democracia" y apuntó contra los fallos de la Corte

"Hoy tenemos en peligro la democracia, aunque no sea con el mismo formato de hace 40 años", dijo la senadora provincial del FDT

"Cristina Fernández de Kirchner es la única dirigente que tiene puesto un pie en el futuro. Más que diagnóstico, lo que hace es tener una mirada hacia adelante. Tiene una capacidad de análisis que uno no ve en el resto". Teresa García

La presidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, sostuvo que "se ha demostrado" que la Corte Suprema de Justicia "interviene en los demás poderes" y coincidió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al advertir que "la democracia está en peligro"."Estos últimos días se ha demostrado que la Corte interviene, más allá de su competencia, en los demás poderes debilitando el sistema político y la democracia", afirmó García en declaraciones a radio FM La Patriada.La senadora se refirió al discurso expresado por la exmandataria al encabezar el acto de inauguración de un complejo deportivo en el partido bonaerense de Avellaneda.Para la senadora provincial, la Vicepresidenta "ha tenido la capacidad" de transmitir una consigna clara cuando convocó a todo el pueblo a manifestarse en la calle el próximo 24 de marzo para "tomar conciencia de lo que se está poniendo en juego"., aseguró.En tanto, sostuvo que en su alocución,, sino que llamó a que cada dirigente del peronismo "tome el bastón de mariscal que tiene en la mochila y se ponga a trabajar no por Twitter, sino en territorio" para traducirle a la sociedad "las consecuencias de lo que está pasando"."Cristina Fernández de Kirchner es la única dirigente que tiene puesto un pie en el futuro. Más que diagnóstico, lo que hace es tener una mirada hacia adelante. Tiene una capacidad de análisis que uno no ve en el resto", subrayó García.Asimismo, le respondió a la diputada nacional María Eugenia Vidal (JxC) que tras el discurso escribió en sus redes sociales que la vicepresidenta "no está proscripta", sino "condenada por defraudación al Estado"."Esa señora no tiene autoridad moral ni política. Inicié una denuncia penal en su contra por aportantes truchos y se las arregló para acordar con la justicia que desdoblaran la causa y la pusieran a dormir", recordó la senadora.Y agregó que en aquella denuncia a la exgobernadora bonaerense era "acusaba de violar la ley de Hábeas Data y de lavado de dinero", y consideró que "Vidal no puede hablar ni opinar sobre hechos ilícitos porque cometió uno grave".