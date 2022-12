Reclamo a través de las redes sociales por la "plena implementación" de la IVE

El redazo federal del viernes 30 parte de la premisa de que "nadie puede reclamar lo que no conoce".

La movilización popular que hizo posible la sanción de la Ley de Aborto Legal tendrá un nuevo capítulo a través de las redes sociales.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llama a realizarel próximo viernes en todas las redes sociales para reclamar por la plena implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que cumple dos años el 30 de diciembre.La organización anticipó a través de un comunicado que el 30 de diciembre, de 10 a 12, se llevará a cabo un "redazo federal" utilizandoEn el texto se indicó que "nadie puede reclamar un derecho que no conoce, por eso es necesario publicitar el derecho, las formas de acceder, las obligaciones del personal de salud y de los gobiernos, y hacerlo por múltiples plataformas para alcanzar a la mayor cantidad de población posible, en formato accesible y claro".La Campaña Nacional también advirtió que si bien la Ley 27.610 de IVE "se encuentra vigente en todo nuestro país, y en algunos territorios se avanza en la apertura de equipos de salud que garantizan abortos,enormes según la provincia, localidad o pueblo donde las personas vivan".Por lo tanto, desde la organización convocaron a sumarse a la Campaña en "esta nueva etapa" para exigir el cese inmediato de la criminalización y persecución a quienes garantizan y acompañan abortos; la plena difusión de la Ley en plataformas y medios masivos; y la implementación de la Ley en todos los niveles de atención.Además, pideny la urgente producción nacional de mifepristona, cuyo desarrollo impulsa la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) para el próximo año en los laboratorios públicos del Ministerio de Salud.Por otro lado, recordaron que, a dos años de la sanción de la norma "esen el acceso al derecho a abortar"."Este 30D levantemos nuestros pañuelos verdes una vez más para reafirmar nuestra conquista y para seguir luchando porque nuestro triple lema sea una realidad en todo el país. Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir", concluyeron.