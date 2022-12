Reflexiones de la vida diaria: "Deseos bestiales de fin de año"

No son 12 uvas, son 12 bestiales deseos para el 2023

Miren. Con cada año que pasa, uno aprende que l. Y por más que te los deseen de corazón, lo más probable es que no se cumpla ninguno porque todos tienen un grave problema: son muy genéricos.“Que tengas un 2023 lleno de felicidad”. ¡No deseen eso! ¡2023 es un año electoral!Por eso este año les voy a desear unos deseos bestiales, por ejemplo:Que el cajero automático, y en caso de que te pida que la cambies, que se te ocurra una buena y fácil de memorizar rápido, que no sea 1234, ni tenga números consecutivos, ni empiece con cero, ni que sea la fecha de tu cumpleaños ni la dirección de tu casa ni tu número de documento y que a partir de ahí el cajero te de plata con solo decir “ábrete sésamo”.Que la impresora imprima cuando vos quieras que imprima, que es el momento en que más apurado estás por imprimir y no solo eso: ¡que tengas papel y la tinta no esté seca!Y ya que estamos con la compu,, que no te entre ningún virus y que tu jefe no se ofenda si te pesca viendo porno en horas de trabajo.Yo sé que hay cosas que suceden menos seguido que un 25% de descenso en los precios, pero ojalá. Y no solo eso: ¡que te solucionen el problema! Y te pidan perdón y te hagan un descuento en el mantenimiento de cuenta. Y que a partir de ahí, cada vez que pagues el mínimo de la tarjeta no sientas que caíste en las garras de un usurero categoría FMI.Que cuando vayas a la verdulería no te enchufen ni un tomate pasado, ni una lechuga quemada en las puntas, ni una naranja seca, ni un durazno paposo, ni una manzana arenosa, ni un melón sin gusto y que la cebolla no venga con más sorpresas adentro que la Cajita Feliz. Y que la Cajita sea realmente feliz…Y ya que estamos, que no se te enfríen las papas fritas del combo yhielo y restos de gaseosas viejas que perdieron el gas. Y que te vuelvan a agrandar el combo por 50 centavos, incluso si no hubiese más monedas de 50 centavos.Que no tengas que conseguir un plomero, un electricista o un cerrajero durante el fin de semana y que si tenés una gotera, se te tapa la cloaca o algún otro un problema, te aparezca en horario bancario yni que no sabe cuánto sale cambiar un cuerito porque tiene que ver cómo está la canilla.Que no se te corte internet, ni el cable, ni la luz, ni el agua ni el teléfono, que tengas señal de celular, que no se te corte ninguna conversación, que siempre haya 4G y que a pesar de no haberse cortado nunca y tener un servicio de exelencia, que no te aumenten la tarifa.Que no te llamen a cualquier horani te llenen la casilla de correo con spam de viagra de Nigeria o de alargamiento peneano y sobre todo que tengas la dicha de que no te agreguen a ningún grupo de Whatsapp nuevo.Y que no tengas que ir al dentista, ni al médico, ni al proctólogo… y en caso de tener que ir, que cuando pidas turno, te den para la semana que viene, yy que los médicos no tengan que hacer huelga, ni los enfermeros y que la prepaga te baje la cuota y te pida perdón por todos estos años en los que te rompió el tujes impiadosamente.Que no ladren los perros mientras dormís la siesta. Que no pase el que compra cosas viejas con su megáfono distorsionado a jorobarte a la hora de la siesta y, o mientras dormís, o mientras no tengas ganas de atender el timbre.Y que no aparezcan nuevas cepas, ni nuevas gripes, que todos se vacunen,, que nadie te empuje, que los ciclistas respeten los semáforos, que los automovilistas respeten los semáforos, que los peatones respeten… algo y como si fuera poco, que no vuelvan los que te jedi…Honestamente, al lado de un deseo cualunque de felicidad, prosperidad, buen año y esas paparruchadas… ¡estos son buenos deseos!